Domani “Cammina… cammina… Lucertolina” a Flumini e “Meravigliosa Musica” a Quartu Sant’Elena

Domani (sabato 23 settembre) h 18 “Cammina… cammina… Lucertolina” a Flumini e h 21 “Meravigliosa Musica” a Quartu Sant’Elena

Atmosfere incantate per un racconto ispirato alle storie degli animali e un’antologia di brani indimenticabili per un concerto dedicato alle grandi protagoniste della musica leggera italiana nel duplice appuntamento in programma DOMANI ( sabato 23 settembre ) a partire dalle 18 con “Cammina… cammina… Lucertolina” di Fueddu e Gestu, da una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu, in scena al Parco “Andrea Parodi” di Flumini di Quartu;

e (sempre DOMANI ( sabato 23 settembre ) ma alle 21 all’ex Caserma di Quartu Sant’Elena con “Meravigliosa Musica”, il progetto della cantante Diana Puddu e dei New Karalis, sotto le insegne della XXXIV edizione di “Oltre i Confini” / Festival di Musica e Teatro, organizzata dal Teatro Actores Alidos:

con la direzione artistica di Gianfranco Angei, con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Viaggio nel fantastico regno della natura sabato 23 settembre alle 18 nel Parco “Andrea Parodi” di Flumini di Quartu con “Cammina… cammina… Lucertolina” di Fueddu e Gestu, trasposizione teatrale di un poetico racconto inventato da Maria Lai e Giuseppina Cuccu, nell’interpretazione di Maura Grussu e Nanni Melis, con le musiche scritte ed eseguite dal vivo da Ottavio Farci e Veronica Maccioni, audio e luci a cura di Rossano Orrù e drammaturgia, scene e regia di Giampietro Orrù.

La pièce immaginifica (in italiano e in sardo), adatta a un pubblico di grandi e piccini, narra le avventure di una lucertola che gioca e danza tra le pietre fino all’arrivo di un temporale, quando è costretta a cercare rifugio, mentre la placida lumaca rimane tranquilla al sicuro nel suo guscio… e poi una voce chiama e attira la lucertola, verso un segreto tutto da scoprire.

“Cammina… cammina… Lucertolina” si interroga sulle vite parallele di rettili e molluschi terrestri, contrapponendo l’agilità e l’eleganza della piccola lucertola, che preferisce la luce del sole al lento e maestoso incedere della lumaca, che porta con sé la sua casa, lasciando una scia luminescente al suo passaggio, e ama nascondersi all’ombra di alberi e cespugli.

La fiaba contiene «una metafora sulla vita e l’arte e sulla possibilità di incontro tra mondi diversi», ovvero tra la creatività e la libertà d’espressione di chi reinventa e trasfigura la realtà, cogliendone i significati più nascosti, e la dimensione del quotidiano, con i suoi precisi riti e un’attenzione a ciò che è più utile o necessario, quindi tra lo spirito bambino rappresentato dalla lucertola e la solennità e serietà degli adulti, che procedono con calma, come la lumaca, in una pièce visionaria con tutta la «magia di parole, gestualità e musica dal vivo», dove la cultura popolare si intreccia ai linguaggi del teatro contemporaneo, per il divertimento di grandi e piccini.

“Meravigliosa Musica”

Un tributo alle protagoniste della musica leggera italiana, DOMANI ( sabato 23 settembre ) alle 21 all’ex Caserma di Quartu Sant’Elena con “Meravigliosa Musica”, da un’idea della cantante Diana Puddu, protagonista sul palco insieme con i New Karalis, ovvero Paride Pusceddu (batteria e cori) ed Esmeralda Tola (tastiere, sax e cori), e con Marcello Gerra (tastiere), Enrico Puddu (basso) e Roberto Ionta (chitarra), per un’antologia di canzoni che hanno affascinato ed emozionato, e fatto sognare e ballare più di una generazione.

Riflettori puntati quindi su Diana Puddu che, accompagnata dai musicisti, interpreta i successi delle più conosciute e amate artiste italiane:

cover di pezzi celeberrimi che fanno parte della colonna sonora degli ultimi decenni, portati al successo da Mina, Ornella Vanoni e Patty Pravo, come da Iva Zanicchi, senza dimenticare Mia Martini, in un percorso tra passato e presente.

“Meravigliosa Musica” è un progetto di Diana Puddu che si è finalmente concretizzato grazie alla collaborazione con i New Karalis e gli altri musicisti coinvolti, per riscoprire suggestive melodie, riproposte dall’artista con un’interpretazione fedele ma anche estremamente personale, in una felice alchimia di parole e note.

STASERA – VENERDI’ 22 SETTEMBRE A QUARTU “ONDE” DA VIRGINIA WOOLF

Il lento fluire dei ricordi e il respiro del mare si intrecciano in “Onde” de La Fabbrica Illuminata, dal romanzo di Virginia Woolf, un raffinato e coinvolgente recital di e con la cantante e attrice Elena Pau (voce), protagonista sotto i riflettori sulle note del pianoforte di Ennio Atzeni (suoi anche gli arrangiamenti musicali) e del violino di Diego Deiana STASERA ( venerdì 22 settembre ) alle 21 presso l’ex Caserma di via Roma a Quartu Sant’Elena.

“Le onde” descrive le esistenze dei sei amici attraverso dei monologhi, dei soliloqui in cui i personaggi rievocano fatti reali ma anche desideri e sogni:

nel recital i frammenti di testo «pensati dall’autrice in prima persona» – si legge nella presentazione – «parlano al passato descrivendo le stagioni della vita attraverso il ritmo transitorio e permanente del sole, della luce, dell’onda, del canto degli uccelli e l’espandersi inevitabile dell’ombra man mano che il sole sorge e tramonta sul mare, sul giardino, in casa, sulle cose».

I prossimi appuntamenti

Il XXXIV Festival “Oltre i Confini” prosegue domenica 24 settembre alle 21 all’ex Caserma di Quartu Sant’Elena con “Chicchi di Riso” del Teatro Actores Alidos, uno spettacolo di cabaret ideato, diretto e interpretato da Marta Proietti Orzella sulle note della chitarra di Luca Pauselli, che propone una serie di sketches comico-musicali per far rivivere le atmosfere e (soprattutto) lo spirito del mondo del Caffè-Concerto, del Varietà, della Rivista, dell’Avanspettacolo.

Una antologia di monologhi che spaziano dalle “lezioni” della “sessuologa” di Anna Marchesini al teatro-canzone di Giorgio Gaber, senza dimenticare i maestri dell’arte di far (sor)ridere il pubblico, da Ettore Petrolini a Gigi Proietti, accanto a Carlo Verdone in un susseguirsi di personaggi e situazioni surreali ed esilaranti. Un raffinato divertissement che spazia fra differenti generi e stili, per affrontare in chiave umoristica temi universali, con un affresco di varia umanità tra vizi, debolezze e inquietudini e (rare) virtù.

XXXIV Festival “Oltre i Confini”

Il XXXIV Festival “Oltre i Confini” si chiude in bellezza venerdì 29 settembre alle 21 all’ex Caserma di Quartu Sant’Elena con “Su Muru Prinzu – Il Muro Incinto” di Paolo Puppa, liberamente tratto da “Memorie di Orani” di Costantino Nivola, nella mise en scène del Bocheteatro con Giovanni Carroni (sua anche la regia) nel ruolo del protagonista, musiche di Battista Giordano e scene e costumi di Marco Nateri, per una poetica e avvincente (auto)biografia d’artista.

Nella pièce in uno spazio sospeso, «nell’anticamera dell’Ade», Costantino Nivola narra la sua storia, per un «viaggio nella memoria» che parte dall’infanzia, in cui affiora «il luogo/città dell’utopia» come un paesaggio mitico, tra il ricordo della fame atavica, vinta dalla poesia e dal sogno e l’immagine emblematica di una Figura femminile scolpita nel marmo, con una linea leggermente concava che rimanda alla fragranza del pane e all’idea della maternità.

«Il muro panciuto della casa nascondeva sempre un tesoro, il pane piatto e sottile che si gonfiava al calore del forno, promessa che la nostra fame sarebbe stata appagata per sempre» – scrive l’artista –. «Allo stesso modo la donna incinta nasconde nel suo grembo il segreto d’un figlio meraviglioso».

La XXXIV edizione di “Oltre i Confini” / Festival di Musica e Teatro è organizzata dal Teatro Actores Alidos con la direzione artistica di Gianfranco Angei, con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena e il contributo della Fondazione di Sardegna.

per saperne di più: Festival Oltre I Confini