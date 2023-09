Carlo Spinelli (IdD), abiti nella periferia di Albano Laziale? Allora le strade le pulisci da solo

Il Segretario Provinciale romano del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro raccoglie una segnalazione di rifiuti abbandonati da parte di alcuni utenti di Albano Laziale al quale, sembrerebbe, è stato risposto che essendo una zona periferica non sarebbero potuti intervenire e quindi il problema dovevano risolverlo da soli

Roma 20 settembre 2023: “C’è giunta una segnalazione da parte di alcuni utenti di Albano Laziale relativa all’abbandono di rifiuti nei pressi del parcheggio di un’attività commerciale in via Nettunense angolo via Montagnano”

a parlare è il Segretario Provinciale romano del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli all’interno del quale ricopre anche la carica di responsabile nazionale per la Politica Interna.

“La situazione che appare ai nostri occhi nel momento del sopralluogo effettuato è indecente con sanitari in porcellana e sporcizia varia che arredano un parcheggio molto frequentato per le attività commerciali che vi sono ubicate, prontamente è stata segnalata anche da alcuni cittadini tra i quali clienti delle attività e lavoratori delle attività stesse a chi di dovere per far effettuare una pulizia, ma la risposta sembra sia stata che non possono intervenire al momento perchè è una zona periferica, il personale è poco e quindi la pulizia deve essere effettuata dagli stessi segnalatori.

Ora – prosegue Spinelli – vorremmo capire innanzitutto se quanto ci è stato riferito dagli utenti di Albano in merito a questa segnalazione risponde a verità, e ci piacerebbe sapere chi, per conto della Volsca Ambiente che si occupa della gestione dei rifiuti ad Albano Laziale, ha risposto in quel modo a un utente che segnala un disservizio.

Oltre che pagano la tassa sui rifiuti devono anche provvedere da soli alla pulizia delle strade se queste sono periferiche?

Attendiamo risposte e soprattutto -conclude Spinelli – la risoluzione del problema”.