Corso abilitante per Agente e Rappresentante di Commercio a Sassari

La Confcommercio informa tutti gli interessati che Giovedì 5 Ottobre, presso la propria sede di Sassari, in corso Pascoli, 16/B, prenderà il via il corso abilitante per Agente e Rappresentante di Commercio.

Il percorso formativo, riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, sarà gestito dall’Academy specializzata dell’Organizzazione Datoriale, Performa Sardegna.

Il corso deve essere obbligatoriamente frequentato da tutti coloro che, essendo privi di titoli di studio ad indirizzo commerciale o giuridico oppure di esperienza certificata nel campo delle vendite, intendono ottenere l’abilitazione necessaria per avviare o regolarizzare la propria posizione professionale presso la Camera di Commercio e svolgere liberamente l’attività di agente e rappresentante.

Trattandosi di un corso a numero chiuso, ormai quasi al completo, coloro che hanno necessità di acquisire i requisiti professionali obbligatori per poter esercitare l’attività sono invitati a contattare con urgenza la segreteria dell’Agenzia Formativa al n. 079.2599528.

Sassari, 20 Settembre 2023

