Bologna – Luvumbo non basta, i felsinei ribaltano il Cagliari. Fabbian condanna i sardi nel finale

BOLOGNA – Sconfitta amarissima al “Renato Dall’Ara” per il Cagliari, con il sapore della beffa. Il Bologna si impone per 2 – 1 sugli uomini di Ranieri. Non basta il vantaggio di Luvumbo nel primo tempo, i padroni di casa la ribaltano nella ripresa con Zirkzee e Fabbian. Un’occasione persa per i sardi, che hanno giocato alla pari con gli emiliani. Il trainer isolano schiera il classico 4 – 4 – 2 con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, il neo acquisto Wieteska e Augello in difesa, Nandez, Makoumbou, Sulemana e Jankto nella zona strategica del campo, Luvumbo e la novità Petagna in avanti. Tra i rossoblù di casa occhi puntati su Ndoye e Karlsson. Partono forte i felsinei, con Karlsson che scarica un destro potente che scheggia l’incrocio dei pali per poi finire fuori. Altro pericolo dai piedi di Zirkzee ma, al primo vero affondo, il Cagliari passa. Verticalizzazione che trova Luvumbo, al 22′, pronto ad aggirare l’anticipo di Beukema e battere Skorupski. I bolognesi reagiscono, con Kristiansen e Zirkzee che impegnano severamente Radunovic. Al 39′ Augello serve alla perfezione Petagna, che sfiora il pallone, poi Lucumi sfiora l’autorete. Nella ripresa cambi in casa Cagliari, con Di Pardo per Nandez e Shomurodov per Petagna. I padroni di casa cercano il pareggio. E lo trovano, meritatamente, al 59′ con Zikzee che gira in porta un assist di Kristiansen. Al 72′ Skorupski neutralizza un tentativo di Shomurodov. Un minuto dopo Orsato punisce con il penalty un fallo di mano di Di Pardo, ma Orsolini spreca spedendo sulla traversa. All’80’ Luvumbo schizza sulla sinistra, ma la conclusione di Makoumbou termina alta. La gara sembra ormai indirizzata verso il pareggio ma all’89’, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Kristiansen calcia al volo di sinistro, Radunovic non trattiene la sfera e Fabbian lo punisce. E’ il gol della vittoria per gli emiliani. Non poteva essere più lucida e sincera l’analisi del tecnico Claudio Ranieri, al termine della gara con i felsinei. “Abbiamo subito due reti evitabilissime – dice – complimenti al Bologna che sfruttato bene i nostri errori. Abbiamo comunque giocato un buon match. L’uscita di Petagna ci ha tolto tanto”. Non mancano le recriminazioni: “In vantaggio di un gol, non puoi consentire poi di ribaltarti con certe occasioni – aggiunge – In serie B certi errori si notano meno. Luvumbo ha qualità ma va sgrezzato”. Il mister del Bologna, Thiago Motta, ammette: “E’ stata una gara complicata. Ci aspettavamo un Cagliari ordinato e preciso, così è stato. Fabbian ha il gol nel sangue. Si sta inserendo a piccoli passi nel gruppo”.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posh (38′ st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Kristiansen; Moro (23′ st Urbanksi), Aebischer (38′ st El Azzouzi); Ndoye (23′ Orsolini), Ferguson, Karlsson (41′ st Fabbian); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa (22′ st Oristanio), Dossena, Wieteska, Augello (26′ st Azzi); Nandez (1′ st Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (67′ Deiola); Luvumbo, Petagna (1′ st Shomurodov). Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: Nel primo tempo, al 22′ Luvumbo, 14′ st Zirkzee, 44′ st Fabbian