Echo Hub è il primo pannello di controllo per la Casa Intelligente di Amazon che rende intuitiva la connessione e la gestione dei dispositivi intelligenti, a soli 199,99 euro.

La nuova generazione di Echo Show 8 vanta un nuovo design, una schermata home più intuitiva, un processore potenziato, l’audio spaziale e un hub per la Casa Intelligente integrato, a soli 169,99 euro

Amazon presenta il nuovo Echo Hub ed Echo Show 8 di nuova generazione

Milano, 21 settembre 2023— Amazon ha presentato oggi due nuovi dispositivi Echo con integrazione Alexa per offrire agli utenti esperienze ancora più personalizzate, proattive e intuitive: il nuovo Echo Hub ed Echo Show 8 di nuova generazione.

“I clienti si affidano ad Alexa per semplificare la loro vita quotidiana e interagiscono con l’AI personalizzata decine di milioni di volte ogni ora”, ha dichiarato Eric Saarnio, vice president, Amazon Devices International.

“Questi nuovi Echo offrono ulteriori modi per gestire tutto più facilmente, dalle attività quotidiane a migliaia di dispositivi compatibili della Casa Intelligente. Echo Hub semplifica enormemente il controllo di una moltitudine di dispositivi domestici intelligenti connessi, mentre questa generazione di Echo Show 8 è la più potente, con aggiornamenti alla schermata iniziale e un hub per la Casa Intelligente.”

Echo Hub: il nuovo pannello di controllo montabile per una gestione più semplice dei sistemi di sicurezza e della Casa Intelligente, a soli 199.99 euro

Il nuovissimo Echo Hub è un pannello di controllo per la Casa Intelligente con integrazione Alexa, progettato per offrire un modo ancora più semplice e intuitivo di gestire i diversi dispositivi compatibili.

È facile da installare ed è dotato di un sottile schermo touch da 8 pollici con un pannello di controllo personalizzabile che consente di raggruppare e gestire tutti i dispositivi della Casa Intelligente, controllare i sistemi di sicurezza Ring, avviare routine, organizzare widget e visualizzare contemporaneamente lo streaming di più videocamere compatibili.

Con i contenuti adattivi, Echo Hub utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare quando l’utente si trova nelle vicinanze, passando in modo naturale da una schermata iniziale personalizzata, con le foto preferite o un bellissimo orologio, alla schermata di controllo della Casa Intelligente.

Facile da installare e con un hub per la Casa Intelligente integrato

Echo Hub può essere montato a parete o appoggiato su un ripiano grazie ad un accessorio di supporto venduto separatamente. Include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter ed è compatibile con oltre 140.000 tra videocamere connesse, luci, serrature, prese di corrente, termostati, altoparlanti intelligenti e altri dispositivi domestici intelligenti. Echo Hub supporta la connettività Internet wireless o via cavo, con un adattatore PoE (Power Over Ethernet) compatibile.

Echo Show 8: nuovo design, audio spaziale e hub integrato per la Casa Intelligente, a soli 169,99 euro

Il nuovo Echo Show 8 è stato aggiornato sia dentro che fuori: presenta un nuovo design con morbide curvature lungo il rivestimento in tessuto e una cornice di vetro a tutto schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici.

Echo Show 8 è dotato di un processore potenziato per una reattività ancora maggiore rispetto alla generazione precedente. Echo Show 8 offre un’esperienza audio migliorata per una maggiore chiarezza, una resa dei bassi superiore e una tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio che garantisce un audio ottimale e avvolgente.

Le videochiamate con il nuovo Echo Show 8 sono ancora migliori grazie alla fotocamera centrata da 13 megapixel che garantisce una qualità video ancora superiore e un suono migliorato che riduce il rumore di fondo proveniente da tutta la casa per un suono nitido. Inoltre, Echo Show 8 include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter, che consente di controllare facilmente con la voce luci, serrature e sensori compatibili, senza bisogno di un hub separato.

La schermata iniziale del nuovo Echo Show 8 è completamente nuova grazie ai contenuti adattivi

Come Echo Hub, Echo Show 8 offre anche contenuti adattivi e una nuova esperienza nella schermata iniziale che utilizza la tecnologia computer vision del dispositivo per regolare i contenuti sullo schermo in base alla vicinanza dell’utente al device. Grazie a questa modalità, è possibile fruire delle informazioni in modo chiaro anche a distanza dal dispositivo, come un titolo di giornale o una ricetta.

Lo schermo si adatta poi automaticamente per offrire una visualizzazione più dettagliata non appena ci si avvicina al device.

Gli utenti che hanno impostato il visual ID, potranno inoltre personalizzare le informazioni visibili, evidenziando elementi come una playlist recente. La nuova schermata iniziale adattiva include anche icone di scelta rapida che facilitano l’accesso ai widget più utilizzati, che possono essere aperti con un semplice tocco. Il contenuto adattivo sarà disponibile su Echo Show 8 (2a e 3a generazione) il mese prossimo e sarà esteso ad altri dispositivi Echo Show all’inizio del prossimo anno.

Progettati per tutelare la privacy

I dispositivi Echo sono progettati tenendo conto della privacy del cliente e includono diversi livelli di controllo della privacy. I dispositivi Echo Show sono dotati di copri-telecamere integrati e tutti i i dispositivi Echo hanno un pulsante che disattiva elettronicamente il microfono. I clienti possono disattivare la funzionalità Contenuto adattivo in qualsiasi momento nelle impostazioni sullo schermo del dispositivo, chiudendo il copri-telecamera o disattivando il microfono. Gli utenti hanno il pieno controllo sulle loro registrazioni vocali e possono visualizzarle, ascoltarle o cancellarle in qualsiasi momento.

Per saperne di più sulle funzioni che garantiscono trasparenza e controllo con Alexa, visitare l’Alexa Privacy Hub all’indirizzo www.amazon.it/Portale-sulla-privacy-di-Alexa.

Climate Pledge Friendly

Echo Hub ed Echo Show 8 beneficiano del badge Climate Pledge Friendly. Il tessuto di Echo Show 8 è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo e il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate.

L’imballaggio del dispositivo Echo Hub è realizzato al 97% con materiali a base di fibra di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate.

Echo Show 8 ed Echo Hub sono dotati della modalità risparmio energetico, che riduce il consumo di energia quando il dispositivo non è in funzione, contribuendo al risparmio di energia per tutto il ciclo di vita del dispositivo (a seconda delle configurazioni dell’utente). Inoltre, i progetti di energia rinnovabile di Amazon produrranno energia pulita equivalente all’elettricità utilizzata da ogni dispositivo Echo entro il 2025.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di Echo Hub è di 199,99 euro e i clienti possono iscriversi per ricevere una notifica quando saranno disponibili i preordini.

Gli accessori decorativi che possono essere posizionati su Echo Hub per personalizzare il dispositivo saranno disponibili in bianco, legno chiaro e metallizzato, così come la base di supporto (acquistabile separatamente). Echo Show 8 è disponibile nei colori Bianco Ghiaccio e Antracite al prezzo di 169,99 euro e sarà spedito a partire dal 25 ottobre. Il supporto regolabile per Echo Show 8 con porta di ricarica USB-C è disponibile a 39,99 euro.