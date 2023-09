A settembre sempre più italiani scelgono il mare: l’estate si allunga

«Il 70% ricerca le mete balneari ed in cima alle richieste troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

L’estate si allunga. «Sono sempre di più gli italiani che —per trovare destinazioni meno affollate dai turisti e temperature più miti, ma anche per risparmiare— scelgono di partire proprio a settembre» mettono in evidenza gli esperti di Vamonos-Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Le attenzioni —riporta il tour operator— si concentrano principalmente sul Mezzogiorno (45%), seguito dal Centro (25%) e Nord Italia (16%); mentre le destinazioni estere conquistano solo il 14% delle preferenze.

«Il 70% dei nostri connazionali ricerca in particolare mete balneari ed in cima alle richieste per il maggior numero di prenotazioni troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna, seguite da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige ed Abruzzo» puntualizzano gli specialisti.

Le prenotazioni sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it confermano infatti che l’approssimarsi dell’autunno non frena i viaggi, anzi facilita lo stare in spiaggia sfruttando temperature più miti rispetto a quelle bollenti che hanno caratterizzato luglio ed agosto di quest’anno.

Così, sempre più italiani aspettano proprio la fine di agosto per programmare le vacanze e le cosiddette “fughe” di settembre sono diventate così sempre più comuni.

«Evitando l’overtourism tipico dei mesi clou dell’estate, si possono inoltre visitare con maggiore serenità le meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese» sottolineano gli esperti di Vamonos-Vacanze.

Avete ancora voglia di preparare la valigia e di partire? Su Vamonos-Vacanze.it troverete le mete ideali per abbracciare gli ultimi bagliori dell’estate. Una vacanza che sarà una lunga emozione, con foto da cartolina, aperitivi glamour al tramonto, serate a tema, risate, sapori, relax e divertimento.

Che si preferisca il mare o la montagna, la città oppure un’isola, sul portale si trova sicuramente la destinazione perfetta per le vacanze più adatte ad ogni singolo profilo. E non bisognerà poi fare lunghe file per le escursioni o per cenare in un preciso ristorante, oltre alla varietà di eventi e festival che proprio a settembre si svolgono in tutto il Paese.

«Insomma partire a settembre è decisamente una buona idea» concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.