A Cesenatico ripartono i corsi della Dance Dream

E intanto sabato sera gli allievi della scuola di danza di Cesenatico si esibiranno in piazza delle Conserve alla “Festa del Monte”

E’ stata un’estate molto intensa per gli allevi della Dance Dream che – tra concorsi, stage e show privati – hanno vissuto le loro “vacanze” sotto i riflettori (ultima esibizione al “Roma Musical”).

In attesa della tradizionale “Festa dello Sport” (30 settembre), gli allievi della scuola di danza di Cesenatico, nell’ambito della “Festa del Monte”, porteranno in scena sabato sera in piazza delle Conserve alcuni spezzoni dei loro ultimi musical.

In particolare, oltre ad un “estratto” delle coreografie del saggio di danza “Aladdin”, la Dance Dream si esibirà in una parte del saggio dedicato a Michael Jackson sulle coreografie di Tip Tap, fiore all’occhiello della scuola visto che a Cesenatico è attiva l’unica accademia del territorio diretta da Silvia Ferraris.

Inoltre, in quell’occasione sarà possibile iscriversi alla scuola o, comunque, chiedere informazioni sui corsi in programma nella sede di piazza Ugo Bassi.

Intanto, prosegue in questi giorni la campagna tesseramenti: fino al 18 settembre è possibile fissare un appuntamento chiamando la sede al numero 347-9182244.