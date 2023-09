800 atleti a Somma Vesuviana Domenica

A Somma Vesuviana, vigilia della Due Comuni la grande Maratona podistica che, Domenica, 10 Settembre, vedrà insieme più di 500 atleti correre per la ricerca Telethon.

advertisement

800 atleti a Somma Vesuviana Domenica

La presentazione avverrà domani, Giovedì 7 Settembre, con conferenza stampa nel cortile del Palazzo Municipale di Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III, alla presenza di Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, di Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia, di Tancredi Cimmino, Coordinatore Telethon Napoli.

Sarà Rosa Maria Esilio, moglie del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, a tagliare il nastro di partenza della Maratona con più di 500 atleti che correranno per la solidarietà!

Tancredi Cimmino (Coordinatore Telethon Napoli) : “Non escluso che si raggiungano anche gli 800 atleti. Significherebbe un’intera strada piena, davvero piena di maratoneti e saranno tutti per la solidarietà. In contemporanea avrà luogo anche la passeggiata amatoriale con i supereroi della Associazione Clown in corsia.

Conferenza Stampa – Maratona Due Comuni – Domani – Giovedì 7 Settembre – Ore 12 e 30 – Cortile Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana nel napoletano.

Si parte sabato 9 settembre

“Si parte sabato 9 settembre alle ore 17.00 con la cerimonia di inaugurazione del villaggio della ricerca, allestito a Sant’Anastasia, in collaborazione con l’Esercito Italiano. Saranno presenti, oltre ai Sindaci organizzatori della manifestazione,quali Salvatore Di Sarno per Somma Vesuviana e Carmine Esposito per Sant’Anastasia, anche il Sindaco della Città Metropolitana dott. Gaetano Manfredi, un Rappresentante dell’Esercito Italiano, Padre Gianpaolo Pagano Priore Santuario Madonna dell’Arco e i Rappresentanti Fondazione Telethon. La partenza e l’arrivo saranno a Somma Vesuviana.

Domenica 10 settembre ore 8 e 30 raduno atleti in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana, alle ore 8 e 50 esibizione della Fanfara dei Carabinieri. Alle ore ore 8 e 55 Minuto di silenzio per ricordare il carabiniere Mario Cerciello Rega. Sarà la moglie, Rosa Maria Esilio, a dare il via alla Maratona alle ore 9.

A seguire, dunque in contemporanea alla Maratona, avrà inizio la passeggiata di 2 Km capitanata dai Supereroi della Associazione Clown in corsia operanti nelle varie corsie ospedaliere. Alla partenza saranno presenti, in rappresentanza dei Comuni che hanno condiviso l’iniziativa, i Sindaci con Fascia Tricolore. Alle ore 10 e 30, avrà luogo la cerimonia di premiazione, alle ore 11,00 Concerto Fanfara dei Carabinieri 10 reggimento Campania. Poi alle ore 12, sempre a Somma Vesuviana, ci sarà lo spettacolo per bambini.

Chiusura in Piazza Aarco, a Sant’Anastasia, alle otre 17, con altro concerto ma questa volta della Fanfara dei Bersaglieri VIII Reggimento Caserta”. Lo ha dichiarato Tancredi Cimmino, Coordinatore Telethon Napoli.

Somma Vesuviana sarà invasa da atleti per la solidarietà

“Telethon fa ricerca e tutela il tessuto sociale dei nostri territori attraverso eventi di grande qualità amche umana. Somma Vesuviana è pronta ad accogliere tanti atleti –

ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – provenienti da tutta la Campania, mossi da un senso di responsabilità civile.

Ringrazio Tancredi Cimmino, Coordinatore Telethon Napoli per la costanza, l’amore e la continuità con le quali riesce a coinvolgere l’intera comunità”.