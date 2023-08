Una petizione per la libertà del pellicano Giuliano

Una petizione chiede la liberazione di Giuliano, il pellicano fuggito dal parco zoo di Lignano e catturato in spiaggia dopo sole 24 ore di libertà. Raggiunte già 1.400 firme.

Una petizione per la libertà del pellicano Giuliano

Giuliano è un pellicano che vive rinchiuso in un parco zoo a Lignano Sabbiadoro, il parco zoo Punta Verde.

La storia di Giuliano è diventata virale dopo la sua fuga, avvenuta l’8 agosto. Il coraggioso Giuliano era riuscito a scappare dallo zoo guadagnandosi la sua libertà, purtroppo soltanto per un giorno, solo per 24 ore, perchè è stato subito catturato. Giuliano è stato catturato il 9 agosto su una spiaggia, a Bibione, a circa 7 chilometri dal parco zoo. I bagnanti lo hanno visto e hanno avvisato il personale della spiaggia, che ha contattato la Polizia Locale. Sul posto sono stati inviati alcuni agenti che hanno catturato Giuliano, riconsegnandolo al parco zoo.

Le immagini della cattura sono diventate subito virali, numerose le polemiche e l’indignazione sul web.

Petizione su change.org

L’associazione Meta Parma ha aperto una petizione su change.org per la liberazione del pellicano, dal titolo “Liberiamo Giuliano”.

L’associazione animalista, che si sta battendo per la liberazione del gorilla Riù e degli orsi polari rinchiusi in uno zoo pugliese, dichiara:

“Mentre lo catturavano sorridevano, erano tutti felici e contenti, tranne Giuliano.

Giuliano voleva essere libero, ma la sua fuga è finita subito, insieme alla sua brevissima libertà. Soltanto per un giorno ha visto il suo habitat naturale, ovvero il mare e i corsi d’acqua, soltanto per un giorno è stato felice.

Giuliano non vedrà più il mare? Non sarà mai più libero? Potrà essere libero solo quando morirà?! Basta rinchiudere gli animali, basta giustificare gli zoo, basta dire che gli animali degli zoo non potranno mai più tornare liberi!

Questo pellicano, pur vivendo rinchiuso, appena ha potuto è fuggito volando fino al suo habitat naturale, dimostrando che gli animali vogliono vivere liberi. Giuliano ha diritto eccome alla sua libertà, vogliamo la sua liberazione, vogliamo che Giuliano possa rivedere il mare e volare di nuovo in cielo, libero come è giusto che sia. Si è guadagnato la sua libertà, ora devono liberarlo. Fuori Giuliano dallo zoo di Lignano!”

Il pellicano bianco

Il pellicano bianco (Pelecanus onocrotalus) è una specie originaria dell’Europa sud-orientale, dell’Asia e dell’Africa. In natura è un uccello migratore, si nutre in prevalenza di pesce e crostacei, vive nelle zone umide nei pressi di fiumi e paludi marine, dove trova il nutrimento per la sua sopravvivenza.

La petizione ha raggiunto già 1.400 firme in un giorno, e l’associazione Meta ha dedicato al pellicano anche una poesia dal titolo “Volevo vedere il mare”.

Volevo vedere il mare,

sentire il suo profumo

sentire il rumore delle onde:

ci sono riuscito.

Volevo volare libero

lassù nel cielo,

aprire le mie ali

e planare leggero sulle acque:

ci sono riuscito.

Ho visto il mare, ho toccato il cielo,

ho assaggiato l’acqua salata, ho camminato sulla sabbia:

ci sono riuscito,

ero libero.

Volevo vedere il mare

lasciatemi andare,

voglio vederlo ancora,

voglio volare libero.

Ci sono riuscito,

ora lasciatemi andare,

voglio vedere il mare.

Associazione Meta Parma

Link

Link petizione:

Link facebook: