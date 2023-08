Premio Cavaliere d’Oro: Pier Silvio Berlusconi Eletto!

Pier Silvio Berlusconi tra volti i premiati. Figurano anche i nomi di Barack Obama e di Ales Bialiatski nel ventaglio degli 11 eletti.

Roma, 17 agosto 2023 – È con grande orgoglio che annunciamo i nomi delle eccellenze italiane premiate con il prestigioso riconoscimento “Cavaliere d’Oro – Premio all’eccellenza”.

Questo onore è conferito a individui eccezionali che hanno contribuito in modo significativo al progresso e all’innovazione in vari settori, portando l’Italia e non solo a raggiungere nuove vette di eccellenza.

La Commissione per il “Cavaliere d’Oro”, presieduta dal diplomatico Devis Paganelli, ambasciatore accreditato presso le Nazioni Unite e gli Stati Uniti d’America, ha dunque selezionato con grande cura i destinatari di questo riconoscimento con la collaborazione di propri segnalatori. La commissione ha valutato le candidature in diversi ambiti, tra cui scienza, cultura, arte, imprenditoria, ricerca e servizio pubblico.

I destinatari del premio elitario per l’anno in corso sono stati scelti per la loro straordinaria dedizione e contributi significativi al progresso e alla sua reputazione globale. Questi individui rappresentano il meglio del talento e dell’impegno in svariati ambiti. La loro influenza si è fatta sentire a livello nazionale e internazionale, contribuendo a plasmare in alcuni casi il futuro dell’Italia e del mondo.

La lista dei premiati per il Cavaliere d’Oro

La lista dei premiati per il Cavaliere d’Oro include:

Barack Obama : per le attività intraprese finalizzate a promuovere e rafforzare la cooperazione tra i popoli.

per le attività intraprese finalizzate a promuovere e rafforzare la cooperazione tra i popoli. Vittorio Sgarbi : per aver diffuso e promosso l’arte nel mondo.

per aver diffuso e promosso l’arte nel mondo. Riccardo Valentini : già Premio Nobel, quale scienziato italiano tra i più influenti al mondo.

già Premio Nobel, quale scienziato italiano tra i più influenti al mondo. Pier Silvio Berlusconi : per la promozione e il sostegno a progetti umanitari con Mediafriends.

per la promozione e il sostegno a progetti umanitari con Mediafriends. Maria De Filippi : per aver promosso e supportato la diffusione di arte e talento.

per aver promosso e supportato la diffusione di arte e talento. Sophia Loren : quale eccellenza italiana indiscussa nel cinema.

quale eccellenza italiana indiscussa nel cinema. Emma Bonino : per le svariate attività svolte a sostegno dei diritti umani.

per le svariate attività svolte a sostegno dei diritti umani. Diego Della Valle : per aver promosso il Made in Italy nel mondo.

per aver promosso il Made in Italy nel mondo. Ales Bialiatski : per aver difeso i diritti umani dei popoli e per aver promosso la pace nei paesi in conflitto.

per aver difeso i diritti umani dei popoli e per aver promosso la pace nei paesi in conflitto. Osvaldo Desideri : già Premio Oscar, quale scenografo eccellenza nel Made in Italy.

già Premio Oscar, quale scenografo eccellenza nel Made in Italy. Eros Ramazzotti : per aver contribuito con le sue canzoni a portare la musica italiana nel mondo.

La conferenza annuale di presentazione delle nomination per il prossimo anno si terrà nella prestigiosa Sala Stampa del Senato della Repubblica a Roma nel mese di ottobre grazie al sostegno di alcuni senatori.

Sarà sia una vera occasione per celebrare le menti brillanti che si auspica possano ispirare le future generazioni, sia la celebrazione dei personaggi scelti per l’attribuzione del Cavaliere di Platino – Premio alla Carriera, sia il momento idoneo per rendere nota la data del prossimo Summit Internazionale per la Pace organizzato dalla Diplomatic Mission Peace and Prosperity, che si terrà a Roma a Gennaio 2024 con la collaborazione e il coinvolgimento dei più importanti diplomatici al mondo.