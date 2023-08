Ultimi posti per il corso UIL FPL di preparazione per concorsi da agenti della polizia locale

La Segreteria UIL FPL Cagliari e l’Ass.ne Culturale Scuola Formazione Professionale della Spezia istituiscono il 85° Corso di Preparazione per futuri Concorsi

Ultimi posti disponibili per il Corso di Preparazione per Concorsi da Agenti della Polizia Locale istituito a gran grandissima richiesta dalla Segreteria UIL FPL Cagliari e dall’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia. Il Corso verrà infatti realizzato in previsione di futuri Concorsi da Agenti di Polizia Locale. Il training formativo si terrà infatti a Cagliari presso la sala riunioni AQUARIUM GALLERY di Via Tasso 23/a messa a disposizione dall’Ass.ne Culturale AENIGMA da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023. La formula sarà una full-immersion di 20 ore. Si vuole così dare la possibilità di partecipare anche a chi proviene da altre zone della Sardegna. Ma anche a chi ordinariamente ha un’altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione.

Le lezioni

Le lezioni saranno di natura teorica e tratteranno la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso. Docente l’Ufficiale dott. Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP). Prassini era già stato chiamato a relazionare ben sette volte in Sardegna tra Oristano, Nuoro e la stessa Cagliari. Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione. Termine per iscriversi 26 agosto 2023 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.