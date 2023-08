THE ORIGINAL BLUES BAND coinvolge tutta la piazza di Cabras

Il 4 agosto, 2023 a Cabras, un gruppo storico della musica blues è salito sul palco della piazza Stagno. I riflettori erano puntati su The Original Blues Brothers Band, la formazione il cui nucleo fu scelto personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd per il celeberrimo film del 1980 di John Landis, che ha tracciato una rotta importante per tutto l’universo blues, contribuendo in maniera determinante alla diffusione capillare del genere musicale. Tanti i prestigiosi palcoscenici calcati negli anni dall’ensemble, come l’Olympia di Parigi, dove, per la prima volta nella sua storia, sono state rimosse le sedie per far ballare gli spettatori. The Original Blues Brothers Band è capitanata dal sassofonista “Blue Lou” Marini, musicista del leggendario Saturday Night Live. Dall’anno in cui si è riformata, il 1988, la band ha inciso dischi con Dan Aykroyd, alias “Elwood Blues”, B.B. King, Eric Clapton, James Brown e molti altri, ma è dal vivo che sa esprimere al massimo la sua coinvolgente energia e lo ha fatto in un clima di festa grazie anche alla combinazione con la prima edizione del Laguna Beer – Festa della Birra. Serata molto allegra. Il pubblico che ha sfiorato le 1500 presenze, ha partecipato attivamente al concerto, intaragendo, cantando e ballando con gli artisti, per tutta la durata, scaldando le persone, in una serata sferzata dal potente vento di maestrale. La serata, organizzata da Dromos Festival, è stata presentata da Marta Loddo.

Line up

«Blue» LOU MARINI > sax

LEON «The Lion» PENDARVIS > tastiere

TOM «Bones» MALONE > trombone

TOMMY «Pipes» McDONNELL > voce

FRANCESCO «Red House» SIMON > chitarra

JAMES «Hag» HAGGERTY > basso

LEE «Funkytime» FINKELSTEIN > batteria

STEVE «Catfish» HOWARD > tromba

BOBBY «Sweet Soul» HARDEN > voce