Speaka: dalla Sardegna verso il mondo

Dalla Sardegna verso il mondo con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento linguistico e abbattere le barriere culturali: questa la missione Speaka.

Si tratta di un progetto dedicato allo scoperta delle lingue quale mezzo fondamentale per la comunicazione; dalla lingua sarda a quella cinese, passando per l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e la collaborazione di insegnanti madrelingua e non nella scoperta di lingue e culture attraverso il gioco e l’educazione non formale. L’associazione di promozione sociale costituita da un team Italo-americano predilige un approccio educativo che pone l’oralità al centro dell’apprendimento linguistico.

“Le lingue sono strumento di comunicazione, solo attraverso il dialogo è possibile confrontarsi con culture e realtà diverse. Incoraggiamo i nostri studenti ad apprendere con curiosità, divertendosi, crescendo come cittadini del mondo.”

Le attività promosse dall’associazione partono dai 4 anni e si rivolgono a tutte le età. Il gioco è lo strumento fondamentale di apprendimento, non solo dedicato alle classi con i bambini; bensì anche a quelle per gli adulti per cui questa scuola di lingue non convenzionale ha pensato al format degli aperitivi linguistici.

L’associazione attiva nel partecipare ai progetti di volontariato internazionale apre nuove strade di confronto e collaborazione, opportunità di scoperta e confronto per i propri studenti, e per quelli che vivono nel mondo. In questi giorni, i volontari Speaka sono attivi a Taiwan dove hanno contribuito alla realizzazione di un Summer Camp internazionale, presso il tempio Fo Guang Shang. L’iniziativa ha trovato spazio nei canali di informazione locali.

Dopo questa avventura, Speaka ritorna in Sardegna dove ad Ottobre riaprirà i suoi giochi linguistici presso le sedi di Nuoro, Dorgali, Olbia e San Teodoro.