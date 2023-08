Sabato a Cagliari al via il festival Le Notti Musicali. Sino al 29 agosto per quattro sere i grandi nomi della musica classica si esibiranno nell’Auditorium del Conservatorio “G. P. da Palestrina”. In arrivo: Cristian Marcia, Enrico Pace, Marc Danel, Gilles Millet, Leonel Morales, Johanns Thorsten e molti altri

Quattro serate dedicate alla musica classica, con protagonisti nomi di primissimo piano del panorama internazionale. Da sabato 26 a martedì 29 agosto nell’auditorium del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari si rinnova l’appuntamento con Le Notti musicali, il festival che vede protagonisti i grandi maestri che, come da tradizione, ogni fine estate si ritrovano nel capoluogo in qualità di docenti dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari, in programma quest’anno dal 23 al 31 agosto.

Notti musicali

Organizzato dall’associazione Sardegna in musica, presieduta da Gian Luca Marcia, e con la direzione artistica dell’apprezzato chitarrista, Cristian Marcia, quest’anno il festival richiamerà sul palco nomi del calibro dei violinisti Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del celebre Quartetto d’archi Danel, il pluripremiato virtuoso del piano Leonel Morales, il prodigio del clarinetto Johanns Thorsten, sino allo stesso Cristian Marcia, che presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro Is Musicas- Voyages di prossima uscita per la prestigiosa etichetta canadese Les productions d’Oz.

I giovani concertisti

Insieme a loro sono attesi giovani concertisti che già da qualche tempo con il loro talento richiamano l’attenzione di pubblico e critica: il mezzosoprano Laura Capretti, il Kong Quartet, frizzante formazione nata a Hong Kong, il violista Nicolas Fromonteil, la violinista giapponese Natsuki Gunji, solo per citarne alcuni.

Sabato 26 agosto (tutti i concerti cominceranno alle 21) a inagurare l’edizione 2023 delle Notti Musicali sarà Cristian Marcia che nella prima parte della serata, sul palco insieme ai giovani del Meras Notas ensemble, proporrà alcuni brani tratti dai suoi lavori Is Musicas “Voyages” (direction-emotion-horizon), una musica minimalista che accompagna l’ascoltatore in un viaggio nella natura della Sardegna, e Il Stasonis, una suite del 2019 composta da brani ipnotici e contemplativi. Nella seconda parte della serata, ancora musiche di Cristian Marcia, e poi di Luigi Boccherini, John Lenon e Paul Mc Cartney per un’esibizione che vedrà accanto al chitarrista sardo il quartetto d’archi composto da Marc Danel e Gilles Millet, dal violoncellista Cheng Yan Ho e dal violista Nicola Fromonteil.

Domenica 27 agosto protagonista della serata sarà l’ensemble Suonare: sul palco si alterneranno i pianisti Sandro Zanchi, Yun Yang Lee e Aoko Soga, il mezzosoprano Laura Capretti e i giovani quartetti d’archi Zied Quartet e Cong Quartet.

Il pianista d’origine cubana Leonel Morales aprirà la serata di lunedì 28 agosto, proponendo un recital costruito sulle note di Cinco danzas cubana di Ignacio Cervantes (compositore di rifermiento per la letteratura pianistica dell’America latina) e della Sonata n. 3 op. 5 in fa minore per pianoforte di Johannes Brahms. A seguire musiche di Mozart: del genio di Salisburgo, il Kong Quartet e il clarinettista Johanns Thorsten affronteranno il Quintetto in la mag. per clarinetto e quartetto d’archi K 581.

Musiche di Brahms

Martedì 29 agosto la serata sarà incentrata sulle musiche di Brahms. Del compositore tedesco nella prima parte della serata sarà proposto il Quartetto n. 3 in do min. op. 60 per pianoforte e archi: sul palco il grandissimo pianista Enrico Pace, apprezzato per la sua eccezionale arte del tocco, il violinista Andrej Bielow, considerato tra i maggiori violinisti ucraini della sua generazione, il giovane violoncellista Chen Yang Ho e il violista Nicolas Fromonteil.

La chiusura del sipario sull’edizione 2023 delle Notti musicali è affidata al quintetto formato da Enrico Pace, Marc Danel, Gilles Millet, Cheng Yan Ho e Nicolas Fromeonteil che di Brahms affronteranno il Quintetto in fa min. op. 34 per pianoforte e archi, opera che il compositore tedesco consegnò nella sua versione definitiva nel 1864, dopo numerose rivisitazioni.

Per informazioni e biglietti: Box Office Sardegna, viale Regina Margherita 43, tel. 070/657428 – Mail: info@boxofficesardegna.it

Accanto al festival Le Notti musicali, l’Accademia internazionale di musica di Cagliari offre anche altre occasioni per assistere a superbe esibizioni: nelle Notti musicali before mercoledì 23, venerdì 25 e mercoledì 30 agosto alle 17,30, nel giardino d’inverno del Thotel sarà possibile ascoltare i migliori virtuosi dell’Accademia. Tutti i giorni sarà possibile seguire i musicisti in città per affinare le proprie capacità accanto ai grandi maestri anche nel Conservatorio di musica.

Il festival Le notti musicali è realizzato con contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio), Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari.

In collaborazione con il T Hotel.

