Ragusa. “Raccontami di Te…” un connubio fra l’arte dello scrivere e quella figurativa

Domenica 13 agosto alle ore 19 sul terrazzo del Castello di Donnafugata si è svolta la seconda edizione.

C’è un luogo magico, sul terrazzo del Castello di Donnafugata che guarda al mare e apre il cuore… noi siamo stati lì, insieme a tanti amici scrittori e i pittori di Raccoltami di Te.

Alla luce infuocata del tramonto del 13 agosto che ha reso di perla le pareti del castello, gli organizzatori hanno saputo mescolare musica, pittura, scrittura, teatro e letteratura.

E veramente ci hanno lasciati senza fiato… ho avuto il privilegio di essere premiato per due racconti ma ciò che mi ha reso più contento e l’essere stato circondato dalla mia gente in un contesto unico… Il Castello, anche quest’anno mi ha stregato.

Ciascuno di noi porta nel cuore il ricordo di una persona speciale: un bene prezioso che vorremmo non perdere mai. Il progetto Raccontami di te, ideato da Malìa, nasce proprio dalla volontà di dare sostanza a questo tuo sentire.

Un libro per emozionare. È quello che contiene una selezione degli scritti, pervenuti da varie parti d’Italia, per il progetto culturale “Raccontami di te” avviato nei mesi scorsi da Malìa, la start-up ragusana in ambito culturale, che ha lanciato una chiamata invitando a raccontare una propria persona speciale, una persona da ricordare o più semplicemente da far conoscere al grande pubblico.

Ma c’è di più.

Contestualmente anche per questa edizione è stata inaugurata una mostra d’arte con le opere realizzate da eccellenti artisti, che hanno creato i propri quadri ispirandosi ai testi selezionati dal progetto per essere inseriti nel libro. Un’inedita trasposizione artistica di parole e ricordi su cui gli autori si sono cimentati con passione. Musica dal vivo, letture recitate e premiazioni saranno i punti di forza della serata che dopo la presentazione del volume cederà il passo all’apertura della mostra.

I Protagonisti: Giuseppe Nuccio Iacono – Giuseppe Ferlito – Enrico Lacognata – Ilenia Madaro – Salvo Garipoli – Claudia Clemente – Michele Arezzo – Mario Occhipinti – Milena Nicosia – Debhorah Di Rosa – Concetta Profetto – Martina D’Izzia – Martorina Salvatore – Mirko Martorina – Giorgio Licitra – Giovanna Bruno – Elisa Cilone – Salvatore Battaglia – Federico Cascone – Enza Dimartino – SYGLA – Elena D’Empaire – Lorena Cilia – Lorena Galfo – Luana Pluchino.

Salvatore Battaglia

Presidente accademia delle Prefi