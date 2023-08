Cala d’Ambra Music festival 2023 – 17 agosto ore 19,00 – Ingresso libero

Giovedì 17 agosto – ore 19,00

NUR Ethnic Music Original Sardinia

Ingresso Gratuito

Per il Cala D’Ambra Music festival, del prossimo 17 agosto alle ore 19,00 Carlo Sezzi e l’Associazione La Jacia, hanno programmato un concerto live davvero unico : Nemos.

Nemos

Il progetto Nemos ( NUR ethnic music original Sardinia ), termine Sardo che significa “ nessuno”, rappresenta l’ultima evoluzione del progetto NUR. Sonorità, decisamente più acustiche rispetto al sound dei precedenti lavori, caratterizzano le nuove composizioni, spesso ispirate al medioevo, alla musica tradizionale francese e al Bluegrass.

Non potevano mancare canti e balli sardi tradizionali, puntualmente rivisitati con originali arrangiamenti. Nei Nemos confluiscono anche le esperienze passate delle formazioni di cui hanno fatto parte i componenti. Kenze neke, Tzoku, KNA, Argia, Balentes e Piero Marras, giusto per citarne alcuni.

Tutti i musicisti sono polistrumentisti e oltre ai vari strumenti della tradizione Sarda, sono utilizzati il banjo, liuti vari, il laud, il bouzouki e la ghironda, cordofono a corde strofinate di origine medievale.

Il 17 agosto si esibiranno

Massimo Loriga : voce, sassofoni, armoniche, flauto traverso, sulitu, benas, trunfa, ghironda

: voce, sassofoni, armoniche, flauto traverso, sulitu, benas, trunfa, ghironda Daniele QQ Cuccu: chitarre, banjo, mandola, bouzouki, laud, sulitu, trunfa, benas

chitarre, banjo, mandola, bouzouki, laud, sulitu, trunfa, benas Massimo Perra: organetto, fisarmonica, percussioni, armonica

organetto, fisarmonica, percussioni, armonica Paolo Cocco: basso Fretless

basso Fretless Giovanni Scano: batteria, cajon, spoons, washboard, rub board

Per molti, anche per la serata del 17 agosto la scelta cadrà sulla spiaggia di Cala d’Ambra che dalle 19,00 in poi accoglierà felicemente ascoltatori concentrati sulla musica e sull’impagabile panorama offerto dal tramonto sul mare.

Come sempre, anche in questo caso l’ingresso è gratuito, per info è sufficiente cliccare su www.hotelesagono.com