Monserrato: nel Puc della nuova maggioranza Locci e’ stato inserito di imperio il restyling della zona del Mercau Becciu con l’espianto dei ficus ottuogenari

Tiziana Mori, assessore a Monserrato, commenta il progetto di piano urbanistico della nuova maggioranza Locci

“Basta esaminare attentamente i documenti online nell’albo pretorio, che si nota subito nel progetto di piano urbanistico della nuova maggioranza Locci, che e’ stato inserito forzatamente il restyling della zona del Mercau Becciu con l’espianto dei ficus ottuogenari” così Tiziana Mori, già assessore a Monserrato, ora candidata alla carica di Sindaco. Evidenzia infatti che, nonostante la petizione e le varie manifestazioni dei cittadini, é stata comunque inserita la progettazione della rotatoria nella attuale piazza con incrocio in via del Redentore e via Giulio Cesare. Tale attuazione richiederebbe l’espianto di ficus ottuogenari.

Pensare all’intero progetto di restyling con la priorità della salvaguardia degli alberi

“Anche pochissimi mesi prima che io non svolgessi più il ruolo, non si contano le riunioni di maggioranza in cui si chiedesse al Sindaco di ripensare all’intero progetto di restyling. Bisognerebbe avere come priorità la salvaguardia degli alberi presenti nella zona del Mercau Becciu. Purtroppo ‘non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire’, e i dissenzienti sono stati tacitati.”