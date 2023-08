Marballu’s festival, il programma di domani

Domani appuntamento con il teatro della compagnia toscana Gli Omini

Per il teatro circo arriva il grande spettacolo del collettivo 6TU

Chiusura di serata affidata alla musica dei Freak Motel

Dopo l’anteprima affidata alla Compañía de Circo “eia”, a Carloforte entra nel vivo il Marballu’s festival, organizzato dall’associazione Bötti du Shcöggiu, dietro la direzione artistica Susanna Mannelli.

“Circolo polare artico. Avventure su un’isola di ghiaccio“

Domani, giovedì 31 agosto, nello splendido scenario del Parco del Canale generale la serata si apre alle 19 con la sezione “Visioni“:

sarà di scena la compagnia toscana Gli omini con “Circolo polare artico. Avventure su un’isola di ghiaccio“, pièce tratta dai racconti di Jørn Riel.

Da un’idea degli Ominidi, con Francesco Rotelli, Luca Zacchini e gli animali polari di Eleonora Spezi, e scritto da Giulia Zacchini, lo spettacolo vede due cacciatori artici raccontare la loro vita e il loro modo di affrontare i periodi di buio. Questi due uomini che non hanno mai preso parte al corso del mondo, puzzolenti e sporchi, ma dall’anima grande, parleranno di quanto sia importante dare valore alle cose più piccole, senza sprecare niente.

“Krama“

Alle 21,30 si prosegue con il grande circo contemporaneo del Collettivo 6TU che proporrà “Krama“, uno spettacolo dove tutto funziona grazie all’equilibrio tra le diverse personalità.

Qui non c’è prevalenza di un elemento a discapito dell’altro ma una connessione di relazioni tra individuo e gruppo, e viceversa. Alle 23 chiusura di serata in musica con il post rock/electronic/alternative jazz dei Freak Motel.

Marballu’s street band

Alle 12,30 e alle 19 in diversi punti del centro tabarkino impreziosisce la programmazione del festival la musica della Marballu’s street band, che porterà il pubblico lungo un viaggio nelle sonorità dei Balcani.

Per tutta la durata del festival è possibile gustare i piatti della trazione sarda grazie a Transumanza, viaggio di gusto nel cuore della Sardegna, un vero e proprio “agriturismo in città” nato da un’idea di tre ragazzi dell’azienda biologica Cuscusa (lo chef Matteo, insieme al fratello Nicola e al cugino Stefano) in collaborazione con il progetto Ortoforte.

Informazioni

Il Marballu’s festival è inserito nel cartellone d “L’estate dei Botti.

Il festival è realizzato con il sostegno di: Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Carloforte, Teatro del Sottosuolo, Tersicorea.