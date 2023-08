Prende avvio la stesura della strategia di sviluppo locale per il territorio del FLAG Nord Sardegna

Il Consiglio Direttivo del FLAG, riunitosi a Porto Torres, ha deliberato l’avvio delle attività sul territorio per la stesura della nuova strategia a valere sulla Programmazione 2021/2027.

In attesa della pubblicazione dei bandi a valere sul FEAMPA e sull’ FSE+ (che prevedono esplicitamente il coinvolgimento dei GAL della Pesca – così si chiameranno nella nuova Programmazione i FLAG) da parte degli uffici regionali, il FLAG Nord Sardegna ha dato corso alla decisione assunta dall’Assemblea già da diversi mesi, avviando il processo di consultazione del partenariato e individuazione degli interventi strategici, la verifica delle linee strategiche e la stesura di una strategia di sviluppo locale comune per l’intero territorio.

Durante il mese di agosto sarà attivata una fase “desk”, anche per non distogliere gli operatori della pesca e dell’acquacoltura dal lavoro in uno dei periodi più importanti – e remunerativi – dell’anno, ma già a fine mese e poi per tutto settembre, il territorio sarà chiamato a dare il proprio contributo e scegliere, come già fece nel 2016, la destinazione dei fondi dedicati all’area di competenza del FLAG Nord Sardegna, che va da Bosa a San Teodoro.

Dichiarazioni di Benedetto Sechi, presidente del FLAG

“Saranno mesi intensi e dovremo lavorare in condizioni non proprio favorevoli per quello che è il concetto stesso del CLLD, sul quale dovrebbe basarsi il nostro approccio territoriale” ha detto il presidente del FLAG Benedetto Sechi “ma siamo alla nostra terza Programmazione, e sono ormai più di 10 anni che ci rapportiamo con questo territorio; che ha dimostrato di avere grande consapevolezza e capacità di autoanalisi dei propri punti di forza e dei gap da colmare con aree economicamente più organizzate. L’esperienza del FEAMP 14/20 ci ha definitivamente accreditati come Agenzia di Sviluppo Locale e siamo stati in grado di lavorare sostanzialmente su tutti i Fondi Comunitari disponibili, incamerando esperienza e competenze che ci vengono riconosciute anche a livello europeo, tant’è che in più di una occasione siamo stati chiamati a presentare i nostri progetti e i nostri risultati fuori dai confini nazionali“.

La sfida

La sfida in questa Programmazione per il FLAG sarà ancora più importante, a partire dalla necessaria condivisione della strategia su formazione e politiche attive per il lavoro con i GAL all’interno dell’FSE+: “siamo a disposizione dei territori rurali” ha proseguito Sechi “e sappiamo che la costruzione dei partenariati per il progetto FSE+ su CLLD passa dall’integrazione tra Comuni rurali, urbani e costieri. È un processo interessante che mette le scelte dei territori al centro dell’intera strategia di sviluppo; abbiamo già collaborato con tutti i GAL con i quali condividiamo parti del nostro territorio e siamo felici di poter scrivere un pezzo di strategia territoriale insieme a loro perché sappiamo che la somma di più politiche di sviluppo frutto di concertazione dà sempre un risultato più che proporzionale ai singoli interventi“.

