Is Mascareddas, contributi alle attività culturali

«Dalla Regione ritardi inaccettabili sul saldo delle attività 2022, nessun accenno per il 2023».

Is Mascareddas, che dal 1980 contribuisce alla diffusione e alla conoscenza del teatro di figura in Sardegna, denuncia i ritardi della Regione nell’erogazione dei contributi per le attività già svolte lo scorso anno, e sottolinea la totale assenza di certezze per il presente e per il futuro.

«Siamo arrivati ad agosto e la Regione non è ancora in grado di darci un termine di tempo in merito al saldo del 2022(con tutte le attività, spettacoli e festival già svolti e documentati) e nemmeno un accenno, un’indicazione al contributo del 2023».

«Siamo ormai all’ottavo mese di programmazione, mancano quattro mesi alla fine dell’anno e all’inizio del 2024. In oltre quarant’anni di attività, abbiamo assistito a un susseguirsi di amministrazioni che hanno disatteso promesse e ignorato le istanze degli organismi culturali».

«Non ci resta quindi che constatare che il problema è una mancanza di visione culturale, di ascolto e di cura proprio da parte della politica, ossia di coloro che dovrebbero garantire il bene di tutti, basti pensare che ancora non esiste una legge che tuteli i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo».

«Noi viviamo in maniera esclusiva e professionale del nostro mestiere. Non è più ammissibile accettare questi tempi infiniti e le approssimative vaghe risposte che non permettono uno svolgersi sereno delle nostre attività e del nostro lavoro».

