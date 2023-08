L’House music di Franz Dettori viaggia su spotify

Ancora con l’etichetta Combchill e ancora tanta musica per ballare con un genere che non passa mai di moda.

Sarà presente su tutte le piattaforme il prossimo 4 agosto scorso l’ultimo brano firmato Franz Dettori dal titolo Jazzy Love.

Sonorità House Classic per il quarto singolo di un’estate molto produttiva per il dj sassarese, in attesa della nuova stagione autunnale ed invernale:

“Questo singolo arriva dopo le produzioni già uscite con il progetto Soundisland – sottolinea Dettori – e che sono disponibili sul mio canale Spotify. Con Shardana” s War, Paradise Afrobeach, Medoterraneo’s Soul ho avuto degli ottimi riscontri e Jazzy Love è il proseguo naturale di un percorso musicale che continua a darmi grandi soddisfazioni”.

La musica viaggia su canali nuovi ma il prodotto è sempre lo stesso e richiede professionalità, attenzione ai dettagli, ricerca di sonorità sempre nuove.

L’uomo dei vinili, che ha suonato in tutta Italia e che per dieci anni è stato resident dj all’Estasis di Santa Teresa, ha in progetto anche di trasformare i propri file in dischi, veri e propri oggetti di culto per amatori del genere.

“Le piattaforme come Spotify oggi permettono di far arrivare la musica subito ovunque – sottolinea- ma fare il dj per me è lasciare andare la puntina sul solco, percepirne le vibrazioni, vederle arrivare alla gente e ricevere quelle vibrazioni in cambio. Non c’è nulla di più emozionante”.

Francesco Dettori ha iniziato nel 1990, come PR, l’ultima sua stagione dietro a una consolle all’Estasi’s è stata nel 2000 prima di iniziare nuovi progetti in tutta Italia.

Dieci anni indimenticabili. Il periodo di maggior splendore di un locale che, non a caso, era considerato tra i tre migliori in Italia.

Nel ’90 era accanto a Ivan Jacobucci, nelle stagioni successive i più importanti dj del mondo erano lì, gli inventori della house: “Ho avuto la fortuna di condividere la consolle con dei big assoluti, quelli che ti aprono un mondo. Ricordo ancora quando Vega mi regalò dei dischi che sarebbero arrivati molto dopo in Italia. Resto un po’ retrò nel mio modo e non mi sono adattato perché sono più comodo così, io porto i dischi, io metto i dischi. In alcuni locali non hanno nemmeno l’impianto ma capisco e va bene così”.

Jazzy Love, come tutti i singoli di Franz Dettori, si potrà ascoltare gratuitamente su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music e sarà acquistabile su Pro Music.