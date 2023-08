Il 20 agosto 2023 nuovo appuntamento della XVI edizione di ‘Logos Cortoindanza’ al Parco Nervi Cagliari

Il 20 agosto 2023 nuovo appuntamento della XVI edizione di ‘Logos Cortoindanza’ al Parco Nervi_Cagliari, Domenica 20 agosto 2023 Parco nervi Cagliari | ore 21.00

advertisement

““Bouffées” Coreografia Leila Ka, Interpreti Jennifer Dubreuil, Jannifer Dumet & Leïla Ka

“C’est toi qu’on adore” di Leïla Ka e con Leïla Ka e Janifer Dumet

“Ma Chair Monde” di e con Alexandre Fandard

Il 20 agosto nuovo appuntamento della XVI edizione di Logos Cortoindanza, la rassegna tra danza, arte performativa, arte circense, teatro e musica, diretta da Simonetta Puscedduche che ospita oltre cinquanta artisti e si snoda da giugno a dicembre in undici luoghi affascinanti luoghi della memoria. Al Parco Nervi di Cagliari tre spettacoli, dalle 21.00: “Bouffées” Coreografia Leila Ka, Interpreti Jennifer Dubreuil, Jannifer Dumet & Leïla Ka; “C’est toi qu’on adore” di Leïla Ka e con Leïla Ka e Janifer Dumet e “Ma Chair Monde” di e con Alexandre Fandard

Il 20 agosto la programmazione di Logos Cortoindanza prosegue al Parco Padiglione Nervi con tre spettacoli, con inizio alle 21.00. La giovane coreografa e danzatrice francese Leïla Ka porta in scena due coreografie: “Bouffées”, un’opera sorprendente alle prese con il dolore, in cui tre donne vestite con abiti a motivi floreali, immobili, si asciugano le guance inondate di lacrime. Accogliere il dolore per riuscire a trasformarlo nel potere della rinascita. Interpreti: Jannifer Dumet, Jennifer Dubreuil e Leïla Ka.

Compagnia Leïla Ka/Koka; “C’est toi qu’on adore”, ancora la coreografa Leïla Ka qui si interroga sul destino e sulle possibilità del cambiamento attraverso questa creazione in duo. Eroine, alternativamente invincibili o tragicamente vulnerabili, avanzano, resistono, a volte crollano, ma si sforzano instancabilmente di combattere finché la forza non si esaurisce. Un grido di speranza dove il corpo esulta per ciò che ha di più caro, questa spinta alla vita che ci tiene in piedi. Interpretazione: Jannifer Dumet e Leïla Ka. Compagnia Leïla Ka. Chiude questa serata Alexandre Fandard, artista visivo e coreografo di origine afro-caraibica, con “Ma Chair Monde”.

Tra danza, canto e movimento costruisce un “paesaggio di stati d’animo” che evoca e invoca la memoria afro-caraibica fatta di rotture familiari e culturali, sradicamenti ed ellissi. Il corpo, come unica “casa” per essere nel mondo. Di e con Alexandre Fandard. Produzione Cie AL- FA.

Per info prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.