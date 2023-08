Nei bar di Nuoro si promuove la prevenzione sull’abuso di alcol

Nei bar di Nuoro si promuove la prevenzione sull’abuso di alcol, l‘abuso di alcol crea problemi di ordine pubblico. I titolari dei locali aderiscono alla campagna di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga. Le iniziative di prevenzione alle droghe e all’abuso di alcol dei volontari non escludono nessuno, coinvolgendo i negozi di ogni categoria merceologica, bar compresi.

Si potrebbe pensare che per i bar, fare prevenzione contro l’abuso di alcolici sia controproducente, quasi un autogol, considerando che è dalla loro vendita che traggono i loro utili. Invece, non sono rari gli esercenti e i titolari di locali pubblici che aderiscono alla campagna di prevenzione perché, come ha dichiarato la titolare di un bar del centro di Nuoro: “a noi non interessa avere gente ubriaca nei nostri locali. Vogliamo persone che bevono con moderazione e non creano problemi a sé stessi e agli altri”.

Un punto di vista assolutamente condivisibile da qualsiasi persona di buon senso.

advertisement

“Non ha senso servire alcolici a clienti che non sono più in grado di intendere e volere per l’alcol che hanno ingerito, – dichiara un barman – abbiamo l’ordine dal titolare di rifiutarci di servire i clienti che stanno esagerando.”

E ancora, un altro esercente: “ad un certo punto non riescono più a controllarsi diventando violenti e pericolosi, mettendo a rischio lo stesso locale.”

Altra denuncia che proviene dal titolare di un altro locale: “Purtroppo, questi episodi riguardano sempre più i ragazzini – dichiara preoccupato – arrivano qui già fatti di alcol e droga, sanno che noi non possiamo somministrare alcolici ai minori, ma li acquistano nei market tramite qualche maggiorenne del gruppo e fanno disastri.”

Insomma, una situazione tutt’altro che semplice e, apparentemente, fuori controllo, se si considera che molti locali sono costretti a chiudere in anticipo, per evitare problemi di ordine pubblico, con notevoli danni economici per le aziende.

“Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard.

L’assunzione di alcolici in concomitanza di altre droghe, sono causa di incidenti o episodi, molto spesso, dagli esiti irreparabili. La prevenzione è certamente un modo efficace per evitarli; il senso di responsabilità degli esercenti è indispensabile; anche se può costare qualche euro in meno di incasso, può salvare la vita, il futuro, forse la galera, a tanti ragazzi.

Le iniziative dei volontari proseguiranno nei prossimi giorni anche a Cagliari e Olbia.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com