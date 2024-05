Continua la campagna Roadpol dei controlli ai mezzi pesanti e ai bus

Dal 13 al 19 maggio 2024, su tutto il territorio nazionale la Polizia di Stato sarà impegnata nella campagna congiunta europea ROADPOL “TRUCK & BUS”.

Per tutta la settimana le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate lungo le principali arterie sarde per il controllo di mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, di autobus e di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale che estera, contestualmente verificheranno lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità e della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto indicate nelle licenze ed di ogni altro controllo documentale che riguardano la normativa nazionale e comunitaria.

Domenica 25 febbraio, verranno svolti dei servizi specifici che riguarderanno principalmente il controllo dei BUS .

La campagna che coinvolge i Paesi Membri dell’Unione, compresa l’Italia, si pone come obiettivo l’innalzamento degli standard di sicurezza stradale, per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali come previsto dal Piano d’Azione Europeo 2021-2030, fino all’azzeramento nel 2050.

Al riguardo, per la massima sensibilizzazione degli utenti al rispetto delle normative vigenti, si tramette con preghiera di divulgazione, il comunicato stampa predisposto da questo Compartimento.