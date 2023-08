Cabras – Festa di San Salvatore e Corsa degli Scalzi 2023

La presentazione della Festa di San Salvatore – Corsa degli Scalzi 2023, sarà fatta nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo il 23 agosto prossimo alle ore 10:30 nei locali della sede dell’Area Marina Protetta in corso Italia n.108 a Cabras

La Corsa Degli Scalzi, è un evento estremamente significativo e importante per il Sinis e per l’intera Sardegna ed è organizzato dal Comune di Cabras con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, di Sardegna Turismo, del Comitato organizzatore San Salvatore, dell’Associazione Is Curridoris, dell’Associazione Santu Srabadoeddu e dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

I relatori saranno: il Sindaco di Cabras, Andrea Abis; l’Assessore alla Cultura, Carlo Trincas; il Presidente del Comitato organizzatore, Luca Sechi; il Presidente dell’Associazione Is Curridoris, Alessio Camedda e la Presidente dell’Associazione Santu Srabadoeddu, Maria Francesca Spanu.

Tutti i dettagli, verranno illustrati nella conferenza stampa, dove si parlerà di tutte le iniziative programmate, comprese le celebrazioni religiose, che ci saranno dal 25 agosto al 4 settembre 2023.