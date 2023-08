Coldiretti Sardegna: Nostre Richieste Ascoltate, Bene Ulteriori 10 Mln € Per Sostegno A Imprese Agricole

Ma Ora Subito I Bandi E Includere Settori Olivicolo E Vitivinicolo. A Oggi Solo La Metà Dei Fondi Arrivati Ai Destinatari

Coldiretti Sardegna: Nostre Richieste Ascoltate, Bene Ulteriori 10 Mln € Per Sostegno A Imprese Agricole

Bene la previsione di incrementare di 10 milioni i fondi per sostenere le imprese agricole colpite dai rincari, soprattutto su energia, come richiesto da Coldiretti Sardegna alla Regione anche nell’ultima riunione avuta con l’assessorato dell’agricoltura, ma:

“siano messi subito a disposizione delle imprese facendo partire i relativi bandi, da quelli sul bovino da carne alla cerealicoltura e vitivinicolo”.

Per Coldiretti Sardegna, dunque:

“è necessario non vanificare gli impegni che aveva mantenuto il presidente della Regione dopo le nostre manifestazioni e sollecitazioni per rimpinguare i fondi che precedentemente erano stanziati ma che non erano risultati sufficienti –

sottolinea il presidente Coldiretti, Battista Cualbu –

ora si acceleri per metterli subito a disposizione delle imprese di settore; soprattutto non dimenticando quelle dei comparti olivicolo e vitivinicolo che precedentemente erano esclusi dalle coperture.

Non bisogna aspettare oltre con l’approvazione dei bandi – continua Cualbu –

infatti a oggi, purtroppo, dei 74 milioni di euro solo la metà sono arrivati realmente ai destinatari mentre gli altri ancora sono fermi proprio perchè i bandi sono partiti con grande ritardo – conclude il presidente Coldiretti –

la cosa più importante è che i soldi vengano impegnati entro il 31 dicembre. Altrimenti si rischia che tutto venga vanificato e dover ricorrere al regime ‘de minimis’, avendo già molte aziende esaurito il loro budget”.

Iter

L’ultimo intervento della Giunta e del Consiglio regionale con l’approvazione della misura che stanzia ulteriori 10 milioni per il comparto, è l’ultimo colpo di coda delle azioni messe in campo dalle istituzioni a seguito della manifestazione di Coldiretti.

E che aveva portato già all’impegno assunto direttamente dal presidente Solinas per uno stanziamento di 44 milioni di euro per sostenere le aziende in difficoltà.

In un secondo momento, poi, era arrivato anche un altro impegno della Regione, sempre su sollecitazione di Coldiretti durante un incontro con una delegazione dell’associazione ricevuta a Villa Devoto, per aggiungere altri 20 milioni che, alla luce dei fatti però, si erano dimostrati insufficienti a coprire tutti i settori.

Da qui l’ultima richiesta di Coldiretti, –

nell’ultimo recente incontro con l’assessorato dell’Agricoltura (era assente l’assessora Satta), –

per prevedere ulteriori 10 milioni; con l’obiettivo di non escludere i settori vitivinicolo e olivicolo, e che ora portano complessivamente a 74 i milioni di euro in campo.