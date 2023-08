Campo scuola Caritas di Ales-Terralba: tra giornate gioiose al mare ed esperienze preziose

Oltre trenta i bambini che hanno partecipato a questa occasione di crescita, arricchimento, confronto, socializzazione e preghiera nella colonia diocesana Stella Maris

Giochi, momenti di socializzazione e di crescita, giornate al mare, spazi per la riflessione. La Caritas diocesana di Ales-Terralba ha organizzato un Campo scuola nella colonia Stella Maris, presso la Marina di Arborea, per oltre trenta bambini (arrivati da diversi paesi della zona) che durante l’anno hanno frequentato i doposcuola presenti ad Ales, Sardara e Terralba.

Per loro si è presentata, per la prima volta, la possibilità di vivere giornate gioiose al mare, arricchite da esperienze preziose, con giochi a squadre, balli, laboratori creativi e momenti di confronto e di preghiera.

L’iniziativa è inserita nel progetto “Centro Educativo Diffuso“, finanziato da Caritas Italiana con i fondi 8xmille. Il Campo scuola si concluderà il 13 agosto con la celebrazione della Santa Messa, seguita da un momento di fraternità e dal pranzo comunitario.

“Socializzazione, amicizia e condivisione: le stelle polari del nostro Campo scuola”

“L’obiettivo era far vivere ai bambini un’esperienza continuativa di socializzazione, amicizia e condivisione“, spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Statzu.

“C’è stato un importante lavoro di preparazione da parte della nostra équipe di educatrici e volontarie.

L’impegno, l’entusiasmo e la dedizione da loro profusi sono stati fondamentali. In questi giorni abbiamo realizzato un’attività importante per le famiglie, con le quali abbiamo stretto un bel legame. Molti bambini hanno vissuto i primi anni di scuola in piena pandemia. Finora non avevano quindi potuto condividere un’esperienza simile“.

