Cagliari – Sarà il derby delle Isole ad aprire il sipario della Coppa Italia. Domani alle 21.15 i rossoblù alla Unipol

CAGLIARI – Sarà il derby delle Isole ad inaugurare il percorso del Cagliari per la Coppa Italia. Nel match valido per i trentaduesimi del tabellone, infatti, si incroceranno i rossoblù di Claudio Ranieri e il Palermo. A presentare la gara della Unipol Domus – con calcio d’inizio in programma alle 21.15 e l’annunciata apertura anche della curva sud – proprio il trainer dei sardi. Inutile nasconderlo. È una partita particolare: “Stiamo lavorando per farci trovare pronti a questi primi impegni ufficiali, quando arriverà qualche altro elemento ne parleremo. Con i rosanero – esordisce Ranieri – sarà una sfida da vincere, come sempre, per me anche le amichevoli sono fondamentali e con obiettivi importanti in palio. Passare il turno è importante per noi e per il Palermo, che è una squadra costruita per primeggiare in Serie B con alle spalle una super potenza come la proprietà del Manchester City. Sceglierò in base a chi sta meglio, è normale oggi avere qualche ragazzo affaticato e dovrò valutare bene tutto anche nell’ottica dello svolgimento del match”. Ancora senza i lungodegenti Rog, Mancosu e Lapadula, con una rosa ancora da completare per la massima serie. Una situazione che non preoccupa il mister capitolino. “Sia chiaro – aggiunge – Bisogna sfruttare il soffio che ci arriva alle spalle dai tifosi e l’entusiasmo che ci circonda. Mi attendo di vedere a che punto siamo nella gestione dei carichi di lavoro, non tanto a livello mentale quanto fisico. Sta a me mettere la migliore formazione possibile in questo momento. Shomurodov? Sta continuando a lavorare, ha bisogno di integrarsi bene, è un ragazzo volenteroso e presto lo avremo al 100%. Su Radunovic sceglierò in tranquillità, in base a come sta, Jankto non voglio rischiarlo, per lo meno dall’inizio, anche se sta migliorando lavorando con il gruppo”. Si vedrà, dunque. Cagliari che sarà in campo, ma con uno sguardo proiettato anche sul mercato. Matteo Prati, centrocampista della Spal, appare sempre più vicino. E’ poi caccia aperta agli innesti in difesa e per il reparto avanzato: Raillo del Maiorca è la pista per la retroguardia, mentre in attacco si sondano Colombo (in forza al Milan) e Petkovic della Dinamo Zagabria

Luciano Pirroni