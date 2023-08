Beauty e Fitness: a Sassari l’86,2% dei pagamenti digitali avviene durante i giorni feriali

Per gli italiani sport e cura del corpo fanno sempre più parte della routine infrasettimanale: i pagamenti digitali nei settori beauty e fitness sono cresciuti del 2,5% dal 2019, mentre nel weekend sono in calo del 9,2%, grazie anche alla diffusione dello smart working, che consente una maggiore flessibilità e un miglior work-life balance

Gorizia (87,3%), Pordenone (86,4%) e Sassari (86,2%) le province con la percentuale più alta di pagamenti cashless infrasettimanali. Avellino (+11,8%), Treviso (+9%) e Chieti (+8,5%) quelle con la crescita più elevata

Questi i risultati dell’Osservatorio Fitness e Beauty Cashless di SumUp, che ha analizzato le tendenze di consumo nei settori che includono parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre e spa

La fine delle ferie e il ritorno alla routine quotidiana sono un momento delicato dell’anno, in cui è necessario ristabilire un corretto equilibrio tra vita professionale e tempo libero, coniugando lavoro, relax e cura di sé.

Per gli italiani la ricerca di un miglior work-life balance è un’abitudine consolidata ed è sempre più comune ritagliarsi del tempo libero per la cura di sé, soprattutto nei giorni infrasettimanali: l’80,5% dei pagamenti digitali in questi settori si concentra tra lunedì e venerdì, mentre solo il 19,5% nel weekend.

Una tendenza legata anche alla maggiore diffusione dello smart working, introdotto negli anni della pandemia ma ancora ampiamente diffuso, che ha consentito una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro e del tempo libero, favorendo la fruizione di servizi dedicati alla cura della persona anche al di fuori del weekend.

Rispetto al 2019, infatti, si è registrata una crescita del 2,5% dei pagamenti nel periodo infrasettimanale, mentre le transazioni registrate nel fine settimana sono calate del 9,2%.

Osservatorio Fitness e Beauty Cashless di SumUp

A fare il punto sulle abitudini di consumo degli italiani relative al benessere è l’Osservatorio Fitness e Beauty Cashless di SumUp, la fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni per business di ogni dimensione, che ha analizzato le tendenze nei settori beauty, fitness e wellness, che includono parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre e spa.

“Dal nostro Osservatorio emerge un cambiamento delle abitudini di consumo nei settori Beauty, Fitness e Wellness: da un lato, si conferma la costante crescita del cashless, prova del fatto che i clienti prediligono sempre più le soluzioni di pagamento senza contanti; dall’altro, la diffusione dello smart working modifica anche la disponibilità e le preferenze degli italiani in termini di orario di fruizione del servizio”, spiega Umberto Zola, Growth Marketing Lead – Merchant Bank di SumUp.

“Per mantenersi attrattivi, gli esercenti dovranno attrezzarsi per venire incontro a queste nuove esigenze. Pensiamo, per esempio, a parrucchieri e barbieri oppure a insegnanti di yoga, massaggiatori e personal trainer: si tratta di piccoli business che hanno sempre più la necessità di attirare un nuovo tipo di clienti e diffondersi capillarmente sul territorio, e per i quali è fondamentale digitalizzare la propria attività”.

Le prime 10 province per pagamenti digitali infrasettimanali nel Beauty e Fitness

La prima parte della classifica delle 10 province che hanno registrato la percentuale più alta di pagamenti digitali nei giorni infrasettimanali vede protagoniste soprattutto il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna:

sul podio compaiono, infatti, Gorizia (87,3%), Pordenone (86,4%) e Sassari (86,2%); al quarto posto c’è Udine (85,6%), al quinto Cagliari (85,5%).

Nelle posizioni successive Treviso (83,4%) e Venezia (83,4%), Lecce (83,3%) e Firenze (83,2%). Chiude la top ten Catanzaro (82,9%).

Avellino è la provincia dove i settori beauty e fitness hanno registrato la crescita più significativa di pagamenti cashless nei giorni tra lunedì e venerdì (+11,8%), seguita da Treviso (+9%) e Chieti (+8,5%).

Nota metodologica

L’analisi dell’Osservatorio Fitness e Beauty Cashless 2023 di SumUp è stata realizzata confrontando i dati del 2023 con quelli del 2019. SumUp ha analizzato il numero medio di transazioni effettuate senza contanti per ogni commerciante attivo nei settori Beauty, Fitness e Wellness che utilizza i suoi servizi. Il campione è rappresentato da 5.000 merchant, parte della base utenti di SumUp.

