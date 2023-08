Asl/Rm5 Rems Castore: Aggressione di un internato a un Vigilantes interno di sorveglianza

Egregio Sindaco in riferimento all’oggetto, il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, ha avuto la notizia attraverso segnalazioni, poi accertate . Non vogliamo fare allarmismo, ma il fatto e’ vero.

Un fatto di questa gravita’, perche’ nessuno ne parla, e’ Sindaco ? I Cittadini devono sapere !!! Ora tenti per farci tacere, di denunciarci per procurato allarme, vede le diamo noi il suggerimento .

Come le e’ bene noto , politicamente e anche con atti pubblici, il nostro Meetup Sublacense da sempre e’ contro l’istituzione della Rems Castore all’interno dell’ospedale A. Angelucci in Subiaco (Rm) , l’unica Rems in Italia ubicata all’interno di un nosocomio.

Questo fatto e’ assai anomalo, perché la Legge e anche interessanti dichiarazioni del Garante dei detenuti non ritiene cosa sana questo connubio di due strutture in antitesi, diverse per ragioni bene note, tra cui ragioni di sicurezza e anche le dimensioni della struttura che non e’ adeguata, a quanto prevede la Legge che istituisce le Rems .

Sono successi molti fatti gravi all’interno della Rems Castore, con evasioni piu’ di una, poi rientrate e oggi assistiamo a questa aggressione a un Vigilantes , cosa gravissima, benché qualcuno tenta di fare passare che gli internati sono innocui e di fatti li fanno uscire fuori dalla Rems come da protocollo del trattamento sanitario…. e inevitabilmente, sono a contatto con i Cittadini, che frequentano l’ospedale Angelucci per ragioni sanitarie .

Adesso immaginiamo che a posto del Vigilantes, l’aggressione fosse stata fatta ad un Cittadino, che non ha le capacita’ di difesa di un Vigilantes addestrato e che nonostante cio’, e’ stato poi curato presso il pronto soccorso dell’Angelucci . Sappiamo che Lei non vede di buon occhio la rems Castore all’interno dell’ospedale Angelucci e oltre a rimarcarlo politicamente, che cosa sta facendo per poterla portare via la Rems Castore ? Fino ad oggi assistiamo a solo chiacchiericcio politico per tenere a bada i Cittadini, i fatti zero . Ma si aspetta che ci scappa il morto ?

Questa aggressione al Vigilantes e’ emblematica ! Lei Sindaco ha molte responsabilità’ di quanto sta succedendo, attraverso scelte politiche, che fino ad ora sono solo servite a mettere toppe, e non funziona nulla .

Quella Rems non e’ in sicurezza benché conosciamo la documentazione….. Pertanto ma quanto ci vuole a far trasferire la Rems Castore in altri locali ? Oggi Lei ha politicamente il vento in poppa , Governo e Regione dalla sua parte, ma non si fa nulla e si mette a rischio sempre la Popolazione.

Perché? Quali sono gli interessi affinché non si liberi l’ospedale Angelucci dalla rems Castore ?

Piu’ volte le avevamo chiesto di trasferire la Rems Castore presso altri locali, come ad esempio, in località Cappuccini nell’ ex Cardinal Massaia di proprietà del Comune di Subiaco e che sta andando in rovina e in stato di abbandono, li ci sarebbero i veri spazi, che darebbero la vera sicurezza ai Cittadini e per gli internati uno spazio di ampio movimento .

Invece assistiamo al nulla ! Ma non solo, dopo la grave aggressione al Vigilantes ci mancherebbe che lo stesso, sia redarguito perché per difendersi ha usato metodi duri ( difesa non commisurata alla offesa) , magari rischia anche un procedimento disciplinare .

Se così dovesse essere, qualcuno non avrebbe ancora capito che gli internati sono dei criminali veri ! Ci rendiamo conto Sindaco ?

Che cosa ci aspetta a prendere una vera iniziativa, ma Lei, fa finta di niente ? Oltre tutto e’ da accelerare l’iniziativa, parche’ sappiamo che molto probabilmente sarà addirittura aperta la seconda ala della Rems Castore, dove saranno trasferiti gli internati della Rems di Palombara Sabina e allora abbiamo chiuso il cerchio .

L’ospedale Angelucci sarà un vero carcere giudiziario per criminali psichiatrici .

Sindaco tutto questo e’ una vergogna, non si puo’ fare solo campagna elettorale .

VOGLIAMO I CITTADINI IN SICUREZZA E VIA LA REMS DALL’ANGELUCCI !!!