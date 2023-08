Cécile McLorin Salvant in concerto domani in piazza Duomo a Oristano

Prosegue nella sua Oristano la venticinquesima edizione di Dromos, il festival in corso fino lunedì prossimo tra la città di Eleonora e gli altri centri e località della sua provincia (con uno sconfinamento a Ortueri, domenica, in provincia di Nuoro) in cui si snoda il suo ampio cartellone .

Dopo Lady Blackbird , di scena due sere prima, piazza Duomo accoglie domani (mercoledì 9 agosto) un’altra grande cantante, tra le più importanti del panorama jazz internazionale: alle 22 riflettori puntati su Cécile McLorin Salvant (biglietto a 20 euro più prevendita), accompagnata da Sullivan Fortner al pianoforte, Yasushi Nakamura al basso, Weedie Braimah alle percussioni e Savannah Harris alla batteria.

Nata e cresciuta a Miami da madre francese e padre haitiano, Cécile McLorin Salvant è un talento eclettico che ha sviluppato una passione per la narrazione, per le connessioni tra vaudeville, blues, jazz, musica barocca, per il teatro e le tradizioni folk di tutto il mondo, e per la scoperta di canzoni raramente registrate e dimenticate. La sua storia nella musica inizia molto presto, con gli studi di pianoforte classico a cinque anni, e la militanza in un coro per bambini all’età di otto anni, culminata nello studio del canto lirico in adolescenza.

Ha conseguito una laurea in diritto francese all’Università Pierre-Mendes France di Grenoble, studiando contemporaneamente musica barocca e jazz al Conservatorio di Musica Darius Milhaud di Aix-en-Provence. Il soprano Jessye Norman (scomparsa nel 2019) l’ha definita “una voce unica supportata da intelligenza e musicalità a tutto tondo, che illumina ogni nota che canta”.

Lo scorso marzo ha pubblicato l’album “Mélusine”, uno scrigno che racchiude quattordici brani attraverso i quali racconta la storia della leggenda popolare europea Mélusine. Il precedente “Ghost Song” ha ricevuto due nomination ai Grammy ed è stato inserito tra i migliori album del 2022 da NPR, New York Times e Jazzwise.

Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Oristano, in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Oristano e il Museo Diocesano Arborense.

“People”

Il cammino di Dromos – che in questa edizione, sotto il titolo “People”, si concentra sul tema del ripopolamento culturale – prosegue giovedì (10 agosto) facendo tappa a Neoneli:

grande protagonista della serata, con inizio alle 22 in località S’Angelu, Stefano Bollani , uno degli esponenti più apprezzati e popolari della scena jazzistica italiana. Recentemente insignito del David di Donatello come miglior compositore (per il film di Francesco Lagi “ Il pataffio “), il pianista (classe 1972, milanese di nascita ma fiorentino d’adozione) proporrà il suo concerto in solo, un one man show che è un vero e proprio viaggio tra i tasti del suo strumento, capace di fondere sapientemente i generi musicali e di nutrirsi di tutti quei momenti magici con artisti straordinari che Bollani ha incontrato sui palchi di tutto il mondo.

Una sorta di laboratorio creativo, dunque, portato in scena seguendo il flusso di coscienza musicale che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, da Carosone ai brani del recentissimo album di Stefano Bollani, “ Blooming “, pubblicato da Sony lo scorso aprile. Biglietto a 25 euro in platea numerata; posto unico non numerato a 20 euro.

I biglietti per i concerti si possono acquistare online sul sito di Dromos . Previsto uno sconto speciale per i residenti nei Comuni di Oristano, Cabras e Fordongianus, che potranno usufruire di una riduzione vicina al cinquanta per cento sul prezzo per l’ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri.

Nella logica del ripopolamento culturale rientra anche un’altra iniziativa già collaudata nella scorsa edizione del festival: in sinergia con la Fondazione Mont’e Prama, il Comune di Cabras, la cooperativa Penisola del Sinis, il Museo di Cabras, la Fondazione Oristano e il Comune di Oristano, ritorna “Insieme per la cultura”, che mira a far conoscere al pubblico di Dromos vari siti di interesse storico e culturale del territorio di Cabras e di Oristano, proponendo una serie di sconti per visitarli.

Fino al prossimo 31 ottobre, i nati nel 2004 possono registrarsi con SPID o CIE sul sito 18app.italia.it e ottenere il Bonus Cultura di 500 euro per acquistare i biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali e anche per gli spettacoli del festival Dromos . Anche i docenti di ruolo possono ottenere il bonus di 500 euro che il MIM mette a disposizione sul sito cartadeldocente.istruzione.it utilizzabile per acquistare i biglietti del festival. I cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti, in possesso della Carta Giovani potranno usufruire di speciali promozioni.

Per informazioni, si può contattare la segreteria del festival al numero di telefono 0783310490, al numero Whatsapp 3348022237 e all’indirizzo di posta elettronica info@dromosfestival.it . Notizie e aggiornamenti sul sito www.dromosfestival.it , sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di

