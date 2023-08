Appello per le donazioni di sangue per il mese di settembre

ORISTANO, 29 AGOSTO 2023 – “Donate ancora, anche a settembre”.

Lo ha ribadito il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

Un appello alla donazione di sangue, che rappresenta un gesto concreto per salvare vite umane. Intanto proseguono anche per tutto il mese di settembre le giornate di raccolta delle sacche di sangue organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

Ad Oristano

Tutti coloro che vorranno donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.

L’emergenza non cessa e la richiesta continua di sangue negli ospedali per gli interventi chirurgici programmati ma anche per le urgenze è continua.

Il dottor Murgia ha aggiunto: “Chi vuole può anche prenotarsi presso il nostro centro trasfusionale per la raccolta di plasma per uso clinico e piastrine, un altra raccolta molto importante”.

Nei paesi

Non si ferma neanche a settembre l’opera dei volontari dell’Avis nell’organizzare le giornate “locali” delle donazioni nelle proprie sedi con la presenza dell’autoemoteca, sempre dalle ore 8 alle ore 12. Sabato 2 settembre a Santa Giusta, domenica 3 settembre a Gonnostramatza e Uras. Mercoledì 6 settembre ad Ales, venerdì 8 settembre a Paulilatino, sabato 9 settembre a Cuglieri, domenica 10 settembre a Simaxis e Seneghe.

Ancora mercoledì 13 settembre a Bosa, sabato 16 settembre a Samugheo, domenica 17 settembre ad Arborea e Riola Sardo. Infine venerdì 22 settembre a Ghilarza, sabato 23 settembre a Mogoro e domenica 24 settembre a Marrubiu ed Ardauli. Per le donazioni dell’Avis occorre prenotarsi in anticipo. Gli interessati a partecipare a queste giornate solidali possono rivolgersi direttamente alle sedi locali dell’Avis.