Altrimari – Egitto e diritti umani: il 29 agosto alle ore 19.00 presso la pineta di Mandriola

Egitto e diritti umani: il 29 agosto alle ore 19.00 presso la pineta di Mandriola- Putzu Idu (OR), se ne parlerà con Nour Khalil, attivista egiziano per i diritti umani, ex prigioniero politico, esperto in politiche delle migrazioni ed asilo, direttore esecutivo di REFUGEES PLATFORM IN EGIPT RPE (https://rpegy.org/en/who-we-are /)

All’indomani del ritorno in Italia di Patrick Zaki e per non dimenticare Giulio Regeni, OSVIC, in collaborazione con il comune di San Vero Milis (OR), propone un evento di informazione per approfondire e conoscere la realtà di un Paese nel quale ancora oggi migliaia di persone critiche verso il governo o percepite come tali sono arbitrariamente detenute, perseguite ingiustamente e/o giustiziate.

Nour Khalil, testimone diretto dei fatti egiziani e rifugiato politico in Italia, in un confronto/scambio animato insieme ad alcuni giovani sardi, ripercorrendo esperienze e vicende personali, ci aiuterà, partendo da queste, a conoscere la condizione dei diritti umani in Egitto e il coraggio della comunità egiziana, stimolando una riflessione su cosa significhi essere costretti a lasciare il proprio Paese di origine e diventare rifugiati.

Il dialogo tra giovani nati/e su sponde diverse del Mediterraneo (l’Egitto e la Sardegna), fa assumere all’Evento del 29 agosto un significato particolare: nuove generazioni che si incontrano e si parlano per costruire insieme la società che siamo e che vogliamo essere.