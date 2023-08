Al via la campagna abbonamenti Torres Calcio stagione 2023/2024

Al via la campagna abbonamenti Torres Calcio stagione 2023/2024

Passione, identità, appartenenza La Torres Calcio apre ufficialmente la campagna abbonamenti stagione 2023/2024 e dà alla sua campagna un nome simbolico ma riconoscibile: “Fallu Baddà”.

“Fallu Baddà” non è soltanto l’immancabile invito agostano a “far ballare” il Candeliere simbolo sassarese, non è soltanto l’incitamento a far ballare lo stadio intero ma una vera e appassionata dichiarazione d’amore che esalta il senso di appartenenza e richiama la tradizione e il legame indissolubile della squadra con la città di Sassari. Un legame forte, la voglia di danzare sull’onda della passione per il pallone, per la città e per i suoi simboli diventati di recente patrimonio dell’Unesco.

Legame ulteriormente cementato dal rapporto diretto stabilito dalla Torres del presidente Stefano Udassi con i Gremi dei Candelieri, che proprio in queste giornate pre “Faradda” hanno ricevuto ognuno un abbonamento corporate in dono dalla società.

“Fallu Baddà”. Far ballare uno stadio intero. Far ballare uno stadio pieno.

Questo l’obiettivo della Torres, che fedele alla sua politica di apertura al suo grande pubblico continua a offrire abbonamenti a prezzi ridotti per specifiche categorie di tifosi, oltre che sconti per famiglie, universitari e per chiunque.. porti con sé un amico al “Vanni Sanna”.

Ma c’è di più: essere abbonati quest’anno significa avere accesso a promozioni speciali con gli sponsor rossoblù. Sconti dal dentista e dall’oculista o presso la concessionaria viaggi: tutte le promozioni saranno inserite nella pagina marketplace sul sito internet ufficiale, spazio animato dagli sponsor e interamente dedicato agli abbonati.

La vendita dei nuovi abbonamenti è iniziata online su Vivaticket alla mezzanotte e proseguirà oggi e il 14 agosto in Piazza Tola, nel cuore della città e durante la “Faradda” 2023.

Orari

STORE – PIAZZA TOLA

12 agosto: 10:00-13:00

14 agosto: 10:00-14:00

CLUB HOUSE

dal 16 agosto al 18 agosto: 10 -13 /16 -20

19 agosto: 10 -13

dal 21 agosto al 25 agosto: 10 -13 / 16-20

26 agosto: 10 -13

La campagna abbonamenti chiuderà il 28 agosto: una identitaria chiamata alla presenza, al supporto, all’appartenenza ed all’orgoglio di essere parte del progetto Torres.

“Insieme possiamo far ballare l’intero stadio al ritmo dei tamburi del Candeliere, insieme possiamo portare la Torres a nuovi successi: unisciti a noi e diventa protagonista di questa nuova stagione. Fallu Baddà”.

Informazioni e dettagli sul sito internet ufficiale www.seftorrescalcio.it