L’attività della scuderia RO racing prosegue anche nel caldo fine settimana che precede Ferragosto con tre appuntamenti suddivisi tra le specialità degli Salom e delle Salite. Il weekend di metà agosto vedrà i portacolori del sodalizio impegnati alla sessantunesima Cronoscalata Svolte di Popoli, al diciannovesimo Slalom Città di Santo Padre e allo Slalom Santo Stefano Mannoli.

Tre impegni per la scuderia RO racing nel weekend che precede Ferragosto

L’estate rovente non ferma i motori e i portacolori della scuderia RO racing che, nel fine settimana che precede Ferragosto, sono impegnati in tre manifestazioni sportive. Alla sessantunesima edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli, che si disputa oggi e domani tredici agosto in Abruzzo ed è valida per il Trofeo italiano velocità della montagna, tra le auto storiche è pronto a prendere il via, con la sua Volkswagen Golf Gti del Terzo Raggruppamento, Bernardo Benenati.

In provincia di Frosinone, nel Lazio, alla diciannovesima edizione dello Slalom Città di Santopadre, valido per il Campionato italiano slalom ci saranno: Ignazio Bonavires che con la sua Peugeot 106 vorrà ribadire la sua leadership nella classifica di campionato della categoria Racing Start Plus 1.6, il rallysta Mattonen, con una Renault Clio RS in classe N2000, la bravissima Angelica Giamboi, pronta a difendere, con una Fiat X1/9 del Gruppo Speciale Slalom, il suo primato nazionale tra le dame e Saverio Miglionico, al rientro nelle gare dopo circa un anno di inattività, che sarà della partita con una Autobianchi A112 Abarth della classe E1 Italia 1150.

Infine in provincia di Reggio Calabria al dodicesimo Slalom Santo Stefano Mannoli a rappresentare la scuderia, con la sua Renault 5 Gt Turbo della classe S7 del Gruppo Speciale, sarà al via Salvatore Di Carlo.

