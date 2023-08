A Decimoputzu una serata all’insegna della musica d’autore e dei sapori locali

A Decimoputzu si è concluso con un successo di pubblico e di critica la terza giornata del festival itinerante Vivere la Terra.

L’evento, cominciato a Vallermosa domenica 30 luglio e sabato 5 agosto, è un iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e ha come obiettivo quello di attirare nei paesi dell’Unione dei Comuni flussi turistici interessati a scoprire le bellezze del territorio e di coinvolgere in prima persona i cittadini in qualità di rappresentanti della storia e delle tradizioni dei loro paesi.

Venerdì 11 agosto, a Decimoputzu, un folto pubblico ha potuto assistere a due concerti di musica classica d’autore. Sul palco di Piazza San Giorgio e di Casa Bellu il Maestro Lucia Porcedda al clarinetto e il Maestro Luca Micheletto alla chitarra, hanno allietato con le loro note una platea attenta e curiosa.

I presenti hanno poi potuto brindare, alla conclusione di una bella giornata dedicata alla musica e alla tradizioni più autentiche del comprensorio dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, accompagnati da street food a base di ricotta e miele.

“Come Amministrazione comunale – dichiarano il Sindaco di Decimoputzu Antonino Munzittu e l’assessore alla cultura Monica Basciu – siamo felici per la buona riuscita di questa prima giornata all’insegna della grande Musica d’autore. La prossima giornata, in programma a Decimoputzu per mercoledì 13 settembre sarà invece incentrata sull’arte e in particolare sulle nuove tendenze della street art con l’attesa inaugurazione di un murale ispirato al fascino e alla bellezza delle nostre processioni religiose”.

Il prossimo appuntamento con il Festival itinerante Vivere la Terra è in programma sabato 30 settembre nel comune di Villaspeciosa con una giornata ricca di appuntamenti musicali e di occasioni per scoprire i sapori e i saperi del territorio.