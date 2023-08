Cala il sipario sulla XII edizione del Festival Culturale LiberEvento

Con LiberEvento in arrivo Michele Mirabella, Stefano Redaelli, Antonio Boggio e Manuela Pompas

Dopo un mese e mezzo di grandi successi e appuntamenti “a tu per tu” con l’autore, cala il sipario sulla XII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2023, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna.

“Ma misi me per l’alto mare aperto”

Lunedì 21 agosto, torna protagonista il Nuraghe Seruci di Gonnesa. Ospite della serata il regista Michele Mirabellaper uno Spettacolo musico-letterario dal titolo: “Ma misi me per l’alto mare aperto”.

Mirabella racconterà Dante con l’accompagnamento musicale a cura del duo Saverio Mercadante. Anche in quest’occasione, prima dell’evento sarà possibile partecipare ad un’escursione a Porto Paglia a cura di Janas Escursioni.

L’ospite terrà anche il giorno dopo, nella scenografica spiaggia di Is Solinas a Masainas, un altro spettacolo musico-letterario insieme a Marina Mariotti dal titolo: “Curriculum. È intelligente, ma non si applica”. Presente anche il duo Saverio Mercadante per l’accompagnamento musicale (clarinetto e pianoforte). Prima dell’evento sarà possibile partecipare ad un’escursione a Is Solinas-Porto Botte a cura di Janas Escursioni.

Il ritorno di Stefano Redaelli a LiberEvento

Altro gradito ritorno al Festival è quello di Stefano Redaelli con un doppio appuntamento. Il 22 agosto a Villamassargia presenterà il libro “Ombra mai più” (Neo Edizioni 2022), in dialogo con il giornalista e poeta Claudio Moica. Redaelli continua il suo racconto sulla follia del mondo e la saviezza dei folli, sul rimosso della nostra società, e lo fa con il suo tatto, la sua poesia, la sua inconfondibile scrittura.

Seguirà alle 22:30 il concerto “Musica vagabonda”, con il Trio Gasparini (voce, violino, fisarmonica). Redaelli replicherà la presentazione il giorno dopo alle 18.30 alla Cagliari Airport Library dell’Aeroporto Cagliari-Elmas.

I delitti alla Baia d’argento

Nell’affascinante scenario della Casa Baronale di Teulada, il 24 agosto alle 21.30, ritorna Antonio Boggio che, in dialogo con Manuela Perria, parlerà del suo libro “I delitti alla Baia d’argento” (Piemme 2023). Il pubblico sarà immerso in un nuovo caso del commissario Alvise Terranova in quel di Carloforte. Seguirà alle 22.30, il concerto “Contaminazioni” con Natasha Capurro Gold Pink Band.

La chiusura di Manuela Pompas

Il sipario sul Festival Culturale Liberevento 2023, calerà con Manuela Pompas. Il 25 agosto a Carbonia, presso la scenografica Area archeologica Cannas di sotto parlerà a partire dalle 21.30, in dialogo col giornalista e direttore artistico Claudio Moica di “Medianità. Un ponte verso la luce” (Tecniche Nuove Edizioni 2023).

La presentazione verrà replicata anche il 27 agosto presso la “Casa Baronale” a Teulada, ore 21.30. Si conclude così una delle edizioni di più grande successo del Festival Culturale LiberEvento.