Grande partecipazione per Camilla Battaglia e i Mamutzones di Samugheo al Pedras et Sonus Jazz Festival di Mogoro

Il progetto “ Perpetual Possibility” della cantante Camilla Battaglia è stato eseguito, per la terza giornata del festival Pedras et Sonus Jazz Festival , nello spazio esterno del nuraghe Cuccurada di Mogoro , sabato 19 agosto, con i caldi colori suggestivi del tramonto. La serata, presentata da Zoe Pia , ha vista la partecipazione di numerose persone, che hanno ascoltato con attenzione e goduto dell’evento nel luogo pieno di energia.

Nel brano di un’ora, Battaglia ha scandito la suite suddivisa in otto temi, esplorerando il materiale poetico di Eliot, elaborando dal vivo la sua voce con l’utilizzo di pedali, effetti elettroacustici e vari supporti elettronici. Il risultato è stato una narrazione sonora onirica, dall’impatto emotivo non comune, che ha ipnotizzato i presenti, per l’occasione accompagnata dal passo cadenzato delle maschere tradizionali di Samugheo.