Torino – centro Filadelfia – striscione in difesa degli orsi

”FORZA TORINO, MA RICORDA CHE IN TRENTINO AMMAZZANO GLI ORSI… 100%ANIMALISTI-NZT”

Nella serata del 13 luglio, Militanti di Centopercentoanimalisti, hanno affisso uno striscione sul retro del centro sportivo o Filadelfia diretto al Torino, anche se a noi piace chiamarlo il Grande Torino: “FORZA TORINO, MA RICORDA CHE IN TRENTINO AMMAZZANO GLI ORSI… 100%ANIMALISTI-NZT”.

Nei prossimi giorni la squadra di Ivan Juric si trasferirà a Pinzolo (Trento), non sarebbe male che la squadra del Toro spendesse due parole in difesa degli Orsi, porterebbe solo bene al prossimo campionato dei granata.

Un Orso (Papillon) è rinchiuso da anni nella prigione del Casteller, Gaia invece è rinchiusa ma in attesa di sapere se verrà trasferita in un’oasi o uccisa. Situazione ai limiti della pazienza per tutti noi Animalisti. ‘

Ha detto Gandhi: “Il livello di civiltà di un paese si giudica da come tratta gli Animali” Allora il Trentino, al di là di tutte le sue pretese, ha ancora molto da imparare in quanto a civiltà!