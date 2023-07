Ordine del giorno sulla sicurezza e sul decoro cittadino

Alghero, 13 Luglio 2023 -”Ieri per Alghero è stato un giorno significativo per la sicurezza e il decoro urbano”:

queste, dunque, le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Pulina:

“Nonostante l’abbandono dei consiglieri dell’UDC al momento del voto, l’ordine del giorno sulla sicurezza e sul decoro urbano promosso da Fratelli d’Italia e che mi ha visto prima firmataria, è stato approvato a larga maggioranza”.

L’Ordine del Giorno, – risultato di un’attenta analisi delle problematiche legate alla sicurezza urbana, –

propone quindi una serie di misure e interventi concreti per contrastare efficacemente il degrado e migliorare il benessere della comunità algherese.

Le iniziative proposte

Le principali iniziative proposte sono:

Potenziamento delle forze dell’ordine

Fratelli d’Italia chiede un incremento delle risorse destinate alla polizia locale e alla collaborazione con le forze dell’ordine statali; al fine di garantire una presenza costante e una risposta tempestiva alle esigenze della cittadinanza.

Implementazione di sistemi di videosorveglianza

Si propone l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle aree più critiche della città, al fine di prevenire e contrastare l’azione dei criminali, garantendo una maggiore sicurezza per tutti.

Collaborazione con il Corpo dei Barracelli

Considerando la stretta collaborazione portata avanti con il Corpo dei Barracelli, si suggerisce la stipula di una specifica convenzione di servizio per garantire e intensificare tutti i servizi istituzionali di polizia e protezione civile, nel rispetto delle loro competenze normative.

Promozione della cittadinanza attiva

L’Amministrazione Comunale sarà, inoltre, impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini alla cura della quiete pubblica, della sicurezza e del decoro urbano, attraverso forme di partecipazione attiva.

Incremento delle attività di controllo e vigilanza

Si richiede un maggiore impegno da parte delle autorità locali nella vigilanza e nel controllo del territorio, attraverso l’organizzazione di pattugliamenti costanti e l’implementazione di iniziative mirate.

Fratelli d’Italia Alghero si impegna a monitorare attentamente l’attuazione dell’Ordine del Giorno sulla sicurezza, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale e la cittadinanza algherese per garantire una città più sicura e accogliente per tutti.

Alghero 15 luglio 2023