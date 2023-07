Nuoro, rinnovata l’assemblea provinciale del Pd

La presidente Marongiu: “pronti a rafforzare la presenza del partito nel territorio”

Il PD di Nuoro ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’Assemblea provinciale.

Si è tenuto ieri, venerdì 14 luglio 2023, presso i locali della sede situata in via Trieste 25, il Congresso provinciale per l’elezione dei nuovi membri del partito.

I componenti dell’Assemblea eletti sono:

Valentino Carta, Nanni Fancello, Valerio Tola, Marco Carta, Francesco Zucca, Alessandra Carta, Maria Laura Carta, Giulio Mereu, Franca Brotzu; Giovanni Deiana, Carlo Prevosto, Francesca Zidda; Giovanni Mossa, Antonella Canu, Tonino Rocca; Marco Ventroni, Antonio Ladu, Romina Cambedda, Giovanni Floris, Raffaele Madras; Francesca Mesina, Michele Piras, Franca Piga, Tore Cossu, Maria Antonietta Deriu, Dina Liana Ghisu e Laura Mura.

I membri di diritto sono invece: Roberto Deriu, Franco Corosu, Natascia Demurtas, Peppino Pirisi, Daniela Forma e Ivana Dettori.

La Commissione garanzia sarà invece composta da: Tonino Loi, Elena Carta e Bastiana Camboni.

Dichiarazioni

“Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono – ha detto Marilisa Marongiu, presidente del PD di Nuoro –.

Dopo un periodo di riorganizzazione e rinnovamento, ripartiamo con una serie di iniziative per rafforzare la presenza del partito a livello locale e permettere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Vogliamo costruire un partito in grado di rappresentare in modo efficace gli interessi di tutti”.

“Il partito è in una importante fase di espansione – ha aggiunto infine Giuseppe Ciccolini, segretario provinciale del PD –.

Siamo soddisfatti della costituzione di quattro nuovi circoli dal Congresso ad oggi, due tematici e due territoriali, che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro partito”.