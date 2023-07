“MusikEvento”, dall’1 al 22 agosto al via a Calasetta la prima edizione del festival musicale di LiberEvento

Prende il via da Calasetta la prima edizione di “MusikEvento”, il festival musicale del festival LiberEvento, organizzato dall’associazione culturale ContraMilonga. Per l’occasione si alterneranno tanti ospiti prestigiosi del panorama musicale, per una serie di concerti nei luoghi più suggestivi della cittadina.

Il sipario su MusikEvento si alzerà martedì 1 agosto presso il suggestivo scenario della Torre Sabauda. Sul palco salirà il sassofonista Gavino Murgia con il suo consueto e strepitoso mood, a corredo della sera di premiazione della III edizione del Premio Letterario A vuxe e Caddesedda, dedicato a Bruno Rombi Il giorno dopo a partire dalle ore 20 seguirà una nuova esibizione musicale con il concerto d’estate della banda musicale “G. Puccini di Calasetta”.

Il 3 agosto alle 23 invece seguirà il concerto con Natasha Capurro Gold Pink Band dal titolo “Ispirazioni sonore”. Lo spettacolo si terrà presso il panoramico scenario della Torre Sabauda. La cantante replicherà con “Contaminazioni” nell’ambito della programmazione decentrata del Festival MusikEvento, in programma a Teulada sabato 12 agosto alle 22.30 presso la Casa Baronale.

Per gli amanti del genere, da non perdere l’appuntamento con Gavino Loche che farà sognare il pubblico con la sua chitarra. Sabato 5 alle ore 23 si esibirà presso la Torre Sabauda in “Guitar Fingerpicking”.

La prima edizione di MusikEvento prevede anche alcuni eventi decentrati che si svolgeranno negli scenari più suggestivi del Sulcis, al termine degli incontri “a tu per tu” con l’autore già in programma nella rassegna culturale LiberEvento.

Mercoledì 16 agosto nell’affascinante Area archeologica di Cannas di Sotto a Carbonia, a partire dalle ore 22.30 il concerto con l’Eos Quartet “Da Bach ai Led Zeppelin”, chiuderà la serata della presentazione del libro di Antonio Boggio, per la rassegna culturale LiberEvento.

Il quartetto chiuderà con un concerto (ore 22.30), anche la serata culturale del 17 agosto a Masainas, quando sul palco salirà Annino Mele con la presentazione del suo libro “Probòmines.

Domenica 20 agosto invece, si terrà dalle 21.30 a Piscinas, il concerto “Le colonne sonore del cinema italiano” del Quartetto Saverio Mercadante formato da: Rocco De Bernardis (clarinetto), Giampaolo Caldarola (sassofono baritono), Leo Binetti (pianoforte), Marco Valerio (percussioni).

Seguirà la Degustazione enogastronomica in collaborazione con la Cantina Aru di Iglesias e i produttori locali.

Lunedì 21 agosto, torna protagonista il Nuraghe Seruci di Gonnesa. Ospite della serata il regista Michele Mirabella per uno Spettacolo musico-letterario dal titolo: “Ma misi me per l’alto mare aperto”.

Mirabella racconterà Dante con l’accompagnamento musicale a cura del duo Saverio Mercadante.

Il sipario su MusikEvento calerà martedì 22 agosto sempre con Michele Mirabella che terrà nella scenografica spiaggia di Is Solinas a Masainas, un altro spettacolo musico-letterario insieme a Marina Mariotti dal titolo: “Curriculum. È intelligente, ma non si applica”. Presente anche il duo Saverio Mercadante per l’accompagnamento musicale (clarinetto e pianoforte). Prima dell’evento sarà possibile partecipare ad un’escursione a Is Solinas-Porto Botte a cura di Janas Escursioni.

Informazioni

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per quelli in programma a Calasetta e Portoscuso

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga.

Direzione artistica: Claudio Moica.

Direzione Organizzativa e progettazione: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Alice S.r.l, Comuni di Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Piscinas, Portoscuso, Masainas, Sant’Antioco, Teulada, Villamassargia e il patrocinio di Rai Sardegna, del Salone Internazionale del Libro di Torino.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer, Cagliari Airport Library, Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino

Media partner: Rai Radio 3, Rai Cultura, Radiolina, Radio Arcobaleno, Ajò Noas.