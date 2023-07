MICHELE PLACIDO APRE LA KERMESSE ARTISTICA DELLA XV EDIZIONE DEL FESTIVAL “I VIAGGI DELL’ARTE”

Il primo appuntamento della XV edizione del Festival “I Viaggi dell’Arte” vedrà in scena giovedì 3 agosto con inizio alle ore 21,00, il maestro Michele Placido in “Serata d’onore”.

Il titolo scelto dal Maestro del teatro e del cinema internazionale per presentarsi al pubblico. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra il famoso artista e gli spettatori. Placido interpreterà, poesie e opere di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo ed Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo in questo viaggio saranno Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno. In un momento storico dove la globalizzazione tende ad eliminare le varie identità, Michele Placido ha sentito l’esigenza di realizzare questo recital che racchiude il meglio della nostra cultura. Dal sommo Dante, alla canzone napoletana: un percorso entusiasmante, unico, dove il pubblico non è solo spettatore, ma parte integrante dello spettacolo. Il Maestro reciterà e spiegherà il significato di ogni poesia e parlerà degli autori, per dare la possibilità al pubblico di penetrare lo spirito di ogni verso.