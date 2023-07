L’isola dei libri, mercoledì inaugurazione con l’apertura della mostra internazionale “Volammo davvero.Fabrizio De Andrè nei libri d’artista”

Sino al 4 agosto, tra i caratteristici caruggi del borgo sull’isola di San Pietro, gli archi, le terrazze sono in programma otto appuntamenti con alcuni tra gli autori e le autrici più interessanti del panorama letterario nazionale e regionale, così da offrire momenti di piacevole arricchimento culturale sia agli abitanti del posto sia ai tanti turisti di passaggio in questo periodo.

La mostra

“Volammo davvero. Fabrizio De André nei libri d’artista” sarà inaugurata il 19 luglio alle 18 nel cine-teatro Cavallera, dove resterà visitabile sino al 23 luglio dalle 18 alle 22, prima di essere trasferita nellabiblioteca comunale dove potrà essere visitata sino al 4 agosto negli orari di apertura al pubblico. Curata dal Presidio del Libro_Archivio del Libro d’Artista VerbaManent di Sannicola di Lecce, l’evento è realizzato in collaborazione con il Festival Creuza de Mà. Oltre 60 opere-libro di artisti italiani ed internazionali che hanno interpretato la vita umana ed artistica del grande cantautore ispirandosi al libro “Fabrizio De André. Volammo davvero” (La nave di Teseo, 2020), curato dalla fondazione De André Onlus.

Gli incontri letterari

Da lunedì 24 luglio L’isola dei libri entra nel vivo, con gli incontri letterari in programma sempre alle 20. Il primo ospite è lo scrittore genovese Michele Vaccari che nell’Arco di via Solferino, in dialogo con Giovanna Vitiello, parlerà del suo ultimo libro Buio padre, un ritratto dell’Italia post covid e delle illusioni dei giovani d’oggi in un racconto dall’atmosfera fiabesca.

Il giorno dopo, ancora nell’Arco di via Solferino, è la volta di Roberto Mandracchia che presenta Don Chisciotte in Sicilia (Minimum Fax, 2022). Uno spassosissimo omaggio alla letteratura di cui l’autore parlerà intervistato da Lorenza Garbarino.

Giovedì 27 luglio ci si sposta nell’Osservatorio astronomico dove arriva Piergiorgio Pulixi con La libreria dei gatti neri (Marsilio 2023), un giallo ambientato nell’odierna Cagliari. In dialogo con l’autore ci sarà Maria Simeone.

Scegliere le parole “è un gesto di rispetto, cura e amore”, così la pensa l’autrice Premio Andersen 2021 Cristina Bellemo, ospite dell’incontro in programma domenica 30 luglio ancora in via Solferino dedicato proprio alla scelta delle parole giuste, mentre lunedì 31 luglio si prosegue in via Magenta con Stefano Bidetti e il suo romanzo distopico Oblio, pubblicato nel 2022 da Onirica edizione. A conversare con l’autore sarà Luca Navarra.

L’avvincente romanzo Nino e la balena, dell’autore sardo Giacomo Casti sarà al centro dell’incontro di martedì 1° agosto, organizzato nell’ex Mattatoio. In questo lavoro di cui l’autore parlerà con Fabrizio Carta, si ritrovano il fondatore del Partito comunista italiano, Antonio Gramsci, e Moby Dick.

Controluce, il romanzo di Claudia Aloisi uscito lo scorso anno per le edizioni Codanghes, è il libro al centro dell’appuntamento di mercoledì 2 agosto in via Magenta. Introduce Eleonora Carta. Modera Pierluigia Napoleone.

La chiusura dell’edizione 2023 dell’Isola dei libri è affidata a Paolo Pinna Parpaglia e al suo ultimo giallo Il quarto testimone, pubblicato recentemente da Newton Compton. Modera Giusy Cienzo.