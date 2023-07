Fiorella Mannoia e Danilo Rea al Ferrara Summer Festival

Fiorella Mannoia, una delle voci simbolo della scena musicale italiana, domenica 16 luglio 2023 regala emozioni al pubblico del Ferrara Summer Festival. Sarà accompagnata da Danilo Rea, celebre pianista jazz che in carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mina e Gino Paoli.

Fiorella Mannoia nel corso della sua infinita carriera ha interpretato brani nel cuore di milioni di persone. Tra questi “Quello che le donne non dicono”, “Combattente” e “Il cielo d’Irlanda”. Grazie alla sua voce ed al pianoforte Danilo Rea, al Ferrara Summer Festival, va in scena uno spettacolo straordinario. Il talento di due artisti eccezionali sarà infatti messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco. Tutto questo in Piazza Trento Trieste, un luogo splendido, simbolo dell’arte e dell’architettura italiane nel mondo.

Il sodalizio Mannoia-Rea

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea quindi si rinnova, dand quindi vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell’Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un’ottima idea. Se poi tutto questo succede d’estate e c’è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere… e poi da ricordare.