Unc: sul Pos tolto il privilegio tabaccai

“Finalmente, una vittoria per i consumatori! L’Agenzia delle Dogane ha revocato la determina, a firma di Marcello Minenna, che il 25 ottobre 2002 concedeva ai tabaccai l’assurdo e anacronistico privilegio di poter rifiutare i pagamenti elettronici con il pos per la vendita dei generi di monopolio, come le sigarette, i valori postali e valori bollati”; afferma Monica Satolli, coordinatrice regionale dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Un regalo privo di logica e di fondamento giuridico; considerato che non si capiva come una semplice determinazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli potesse derogare a una legge chiara e cristallina che riguarda tutti quelli che effettuano un’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi; persino professionali, e che, dunque, include anche i tabaccai” conclude Satolli.

