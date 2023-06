Rota Guido inaugura la nuova sede della Sardegna. La cerimonia a Terralba con allevatori e autorità: «Orgogliosi di poter contribuire alla crescita della zootecnia del territorio sardo».

Rota Guido, azienda leader nella zootecnia e nel comparto delle energie rinnovabili, inaugura la nuova sede della Sardegna di Terralba, in località Tanca Marchese. La cerimonia si è tenuta sabato 24 giugno 2023, alla presenza di numerosi allevatori di bovini, ovini e caprini della Sardegna, autorità, rappresentanti di enti e istituzioni e dipendenti dell’azienda Rota in arrivo dalle altre sedi italiane ed estere della società.

Zootecnica del futuro

A dare il benvenuto ai presenti è stata la direzione aziendale nelle figure di Alberto Rota, Francesca Rota ed Enrico Villa; i quali hanno ricordato brevemente la storia della ditta Rota, spiegando le motivazioni che hanno portato all’apertura dello stabilimento produttivo di via Marrubiu 16. E grazie alla presenza di esperti del settore, sono poi state affrontate le principali tematiche della zootecnia del futuro. «Da sempre siamo al fianco di tutti gli allevatori, a cui forniamo il nostro supporto in vista della realizzazione delle migliori soluzioni zootecniche. Con questo spirito abbiamo aperto questa sede in Sardegna, in modo

da essere ancor più vicini alle esigenze degli agricoltori dell’intera isola».

La parola è quindi passata al consigliere regionale Emanuele Cera, al vicepresidente della Cooperativa 3A Arborea Francesco Arcai e a Lorenzo Leso dell’Università degli Studi di Firenze, il quale ha approfondito i principali aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle aziende agricole del domani. Hanno partecipato al momento istituzionale anche il sindaco di Terralba Sandro Pili, il sindaco di Marrubiu Luca Corrias e il parroco di San Ciriaco don Massimiliano Giorri, con quest’ultimo che ha impartito la

benedizione allo stabilimento prima del tradizionale ‘taglio del nastro’.

A fare gli onori di casa nel momento della visita dello stabilimento è stato il responsabile della sede sarda Stefano Biancu; mentre la giornata si è caratterizzata anche per la premiazione dei dipendenti Federico Gatti e Varghese Pathrose Payyalay; che proprio quest’anno hanno tagliato il prestigioso traguardo dei 25 anni di lavoro presso Rota Guido. Emozioni, sorrisi e convivialità sono dunque proseguiti durante l’aperitivo in compagnia, con cui di fatto è terminata la giornata.

Cosa è Guido Rota SRL

L’azienda, fondata nel 1964 e massima espressione del made in italy in campo zootecnico, opera principalmente nel settore degli allevamenti di bovini da latte, bovini da carne, bufalini, ovini, caprini, equini, suini e avicunicoli. Rota Guido conta attualmente 225 dipendenti, dislocati nelle sedi italiane di Fiorenzuola d’Arda (PC); Corte de’ Frati (CR), Manerbio (BS), Cherasco (CN), Battipaglia (SA) e, ovviamente, a Terralba (OR). E nelle sedi estere, per la precisione in Romania presso Cluj-Napoca, in Francia a Parigi e in Camerun a

Yaoundé. Grazie ad un’area produttiva da oltre 20.000 mq, Rota Guido Srl è una delle aziende più accreditate a livello internazionale nella progettazione e nella realizzazione delle migliori soluzioni per le aziende, le cooperative e gli allevamenti di ogni tipologia e dimensione. A cui si aggiungono gli oltre 450 impianti ad energia rinnovabile (biogas, biometano e impianti fotovoltaici) realizzati in tutto il mondo.

