T-Essere: la mostra creata dagli studenti del Liceo Artistico di Sassari

Il Liceo Artistico F. Figari presenta: T-ESSERE a mani libere “Processi Creativi”, in mostra le opere degli allievi del Liceo Artistico Figari, sezione carceraria di Bancali

Sarà inaugurata giovedì 1 giugno 2023 alle ore 18.00, alla presenza delle autorità cittadine, l’esposizione T-ESSERE a mani libere “Processi Creativi”, la rassegna di opere, realizzate dagli allievi del Liceo Artistico Figari, della sezione carceraria di Bancali.

Le opere esposte sono state realizzate durante le attività laboratoriali; sono nate dall’esigenza degli studenti di esprimere il desiderio di sentirsi parte della comunità scolastica; di riallacciare relazioni, di tornare a tessere la trama della loro esistenza attraverso l’arte, riappropriandosi così di un senso di appartenenza.

Il filo conduttore della mostra è la parola T-ESSERE, inteso come il gesto della tessitura che richiama l’antica arte del telaio, T-ESSERE come l’insieme degli elementi che costituiscono un manufatto, come nel caso dell’origami, ma anche il verbo ESSERE, che esprime la volontà di esistere, di presentarsi al mondo “di fuori”. Realizzare le opere e pianificare la loro esposizione pubblica ha rappresentato per gli allievi di Bancali, la possibilità di costruire un ponte immaginario tra dentro e fuori la struttura detentiva, consentendo loro di intraprendere un percorso di crescita personale e di introspezione. L’inaugurazione sarà preceduta da un dibattito tra esperti, presieduto dal Dirigente Scolastico Mariano Muggianu,

con interventi riguardanti il valore sociale e rieducativo dell’istruzione.

Gli elaborati artistici saranno visibili fino al 30 giugno, nella sede centrale del Liceo Figari, presso la gipsoteca.

