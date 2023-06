San Sperate, Michele Sanna porta in concerto l’album “Comprovis@tion”

Domani sera al Teatro Gaviano di San Sperate la presentazione in concerto dell’album “Comprovis@tion” del chitarrista e compositore cagliaritano Michele Sanna. Appuntamento alle 19.30 in via Sassari n.3

Domani, venerdì 30 giugno, al Teatro Gaviano di San Sperate (ore 19.30), sarà presentato in concerto al pubblico e alla stampa l’album “Comprovis@tion” del chitarrista e compositore cagliaritano Michele Sanna, che porta alla luce il frutto di anni di studi e ricerca sulla musica improvvisata; con un occhio di riguardo al sound del “jazz contemporaneo” di matrice newyorchese e nordeuropea.

Formatosi tra Cagliari, Roma e Milano in ambito classico e jazz Michele Sanna ha collaborato con ensemble e solisti di fama internazionale, presentando la sua musica in palcoscenici prestigiosi tra i quali la Biennale di Venezia.

Questo progetto solca una strada per lui inedita, il cui nucleo centrale è costituito da una serie di nuove composizioni per quintetto; nei quali scrittura e improvvisazione trovano equilibrio attraverso un linguaggio dove jazz; pop, folk e classica si miscelano in modo nuovo e originale. L’album è stato registrato, mixato e masterizzato nel Marzo 2022 dall’orecchio esperto di Marti Jane Robertson; ingegnere del suono di Seattle che vanta una lunga carriera di collaborazioni con nomi di spicco del panorama musicale internazionale.

advertisement

Insieme a Michele Sanna, che si cimenta con chitarre elettriche, acustiche, loops ed effetti -firmando tutte le composizioni; compresa un’inedita rilettura del celebre Notturno op.9 n.2 di Fryederyck Chopin; saranno in scena Roberto Migoni alla batteria, Sandro Fontoni al contrabbasso, Thomas Sanna al pianoforte e Giuseppe Murgia al sassofono contralto.

Per altre notizie clicca qui