Premiate 74 imprese, 9 a testa per Abruzzo e Toscana, 10 delle Marche, 12 del Lazio, 13 della Sardegna e 21 dell’Umbria: nomi e motivazioni

«Il Premio Industria Felix è un riconoscimento importante per tutte le aziende che si sono distinte e rappresenta un volano per il territorio che le ospita, quindi siamo davvero contenti come Regione Umbria di ospitare l’evento e per tutte le aziende che hanno ricevuto questo importante e prestigioso riconoscimento». Lo ha detto l’assessore alla Programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria Paola Agabiti, intervenuta durante il 51° evento Industria Felix realizzato ieri, mercoledì 14 giugno, a Foligno, in provincia di Perugia, nella Sala Conferenze di Palazzo Trinci, gremita in ogni ordine di posto. Nel corso dell’evento sono state premiate le 74 imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili per la 6a edizione del Lazio, le quarte edizioni di Marche, Toscana e Umbria, terza dell’Abruzzo e prima della Sardegna. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Umbria, con la collaborazione di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Simest, Comune di Foligno, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Gruppo Euronext), Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Sono state insignite dell’Alta onorificenza di bilancio 9 aziende dell’Abruzzo, 9 della Toscana, 10 delle Marche, 12 del Lazio, 13 della Sardegna e 21 dell’Umbria. I saluti sono stati portati dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai, il talk è stato realizzato con Marco Gabbiani (Banca Mediolanum), Luca Memoli (ELITE), Alessandro Fusellato (Grant Thornton Consultants), Giovanni Riefoli (Plus Innovation) e Valerio Locatelli (M&L Consulting Group). Il focus sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle regioni coinvolte è stato curato dalla Customer success director di Cerved Marina Guerra, mentre l’inchiesta sui bilanci è stata presentata dal direttore di IFM Michele Montemurro. Durante le premiazioni sono intervenuti per Banca Mediolanum i banker Gianfranco Galati, Francesco Tei, Massimo Cupillari e Marino Silvi; poi il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi, Elisa Antolini (M&L Consulting Group), l’associate partner di Maria Teresa Napolitano (Grant Thornton Consultants). Le conclusioni sono state affidate al docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi. Nell’anteprima sulle misure del POR FESR e del FSC sono intervenuti Emanuele Proietti (Regione Umbria) e Mauro Marini (Sviluppumbria).

Qui di seguito le 74 società di capitali premiate, distinte per regioni e province in relazione alla sede legale.

ABRUZZO (9). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.P.A., Mab Manifatture S.R.L.. L’Aquila (3): Celi Calcestruzzi S.P.A., Dante Labs S.R.L., Isweb S.P.A.. Pescara (2): A.E.V. S.R.L., Nrg Med S.R.L.. Teramo (1):

Diodoro Ecologia S.R.L..

TOSCANA (9). Firenze (2): Arval Service Lease Italia S.P.A., Ingegnerie Toscane S.R.L.. Grosseto (2): Cosa Società Agricola A R.L., Elettromar S.P.A.. Arezzo (1): ARS S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato S.R.L.. Lucca (1): Sofidel S.P.A.. Prato (1): E.S.Tr.A. S.P.A.. Siena (1): Rubinetterie 3 M Soc.R.L..

MARCHE (10). Fermo (3): Da. Ma. & Co. S.R.L., Elisabet S.R.L., Sigma S.P.A.. Ancona (2): Clementi S.R.L., Diatech Pharmacogenetics S.R.L.. Ascoli Piceno (2): Dienpi S.R.L., Nanosystems S.R.L.. Macerata (2): Astea S.P.A., Francucci S.R.L.. Pesaro Urbino (1): C.M.T. Utensili S.P.A..

LAZIO (12). Roma (7): ENI S.P.A., Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.P.A., Iqera Italia S.P.A., Nucleco Società Per L’Ecoingegneria Nucleare S.P.A., Polifarma S.P.A., SRT S.R.L. con Socio Unico, Tiberia Hospital S.R.L.. Viterbo (2): Ceramica Catalano S.P.A., Ceramica Cielo S.P.A.. Frosinone (1): Batflex S.R.L.. Latina (1): BSP Pharmaceuticals S.P.A.. Rieti (1): Seko S.P.A..

SARDEGNA (13). Sassari (4): Abinsula S.R.L., Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Numera Sistemi e Informatica S.P.A.. Oristano (3): Cooperativa Pescatori Arborea S.R.L., Elcom S.R.L., Se.Pi. Formaggi S.R.L.. Cagliari (2): Laboratorio Analisi Valdes S.R.L., Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (2): A & F Gestioni S.R.L., Insieme S.R.L.. Sud Sardegna (2): Camporosso S.R.L., Giraldo Ponteggi S.R.L..

UMBRIA (21). Perugia (18): Agrieuro S.R.L., Arrows S.R.L., C.M.C. S.P.A., Eagleprojects S.P.A., Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.R.L., Ecoindustria S.R.L., Emu Group S.P.A., Floridi Group S.R.L., Gra Ambiente S.R.L., Jfrog Media S.R.L., Laboc S.R.L., Latel S.R.L., Le Vie Del Tartufo S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Mi.Lani Group S.R.L. (Itinera Scuola On Line), Monini S.P.A., Susa S.P.A., Umbria Verde Mattioli S.R.L.. Terni (3): Eskigel S.R.L., Faurecia Emissions Control Technologies Italy S.R.L., GPI S.R.L..